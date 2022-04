Nager dans une piscine, admirer des oeuvres d'art dans la ville ou plutôt courir dans la nature ? Ce week-end n'est pas fait pour les casaniers!

Neuf événements à ne pas manquer ce week-end

Ce ne sera pas un week-end prolongé cette fois, le jour férié du 1er mai tombant un dimanche. En revanche, de nombreuses possibilités d'excursions s'offrent à vous à travers le pays, le début de la saison étant célébré en de nombreux endroits.

Neuf activités pour se changer les idées Crise climatique, pandémie et maintenant guerre : ces thèmes oppressants nous frappent l'esprit. Voici neuf activités pour faire une petite pause dans sa tête.

Que diriez-vous d'un premier plongeon cette année dans l'eau froide, par exemple à la piscine en plein air de Grevenmacher ? Si l'eau est encore trop fraîche, vous pouvez vous réchauffer à Kockelscheuer ou à Wiltz. Dans le sud du pays aussi, la saison débute, mais avec des machines fumantes. Vous êtes curieux ? Jetez un coup d'œil aux neuf idées que nous vous proposons pour un week-end réussi.

1) Courir pour la protection de la biodiversité

(GlS) - Les amateurs de sport pourront participer dimanche à la Laf fir d'Natur à Kockelscheuer. Il s'agit déjà de la 18e édition de cette course en forêt organisée par l'organisation de protection de l'environnement natur&ëmwelt.

Le départ sera donné à 10 heures du matin à la Maison de la Nature avec une course pour les enfants. La course en forêt pour les adultes débutera à 10h45. Les participants ont le choix entre deux parcours de cinq et dix kilomètres.

La course en forêt est placée sous le signe de la protection de la nature. Photo: Charlot Kuhn/Archive

Seul un droit d'inscription de 15 euros est nécessaire si l'on s'inscrit sur place à la course. Les recettes seront reversées à des projets de natur&ëmwelt. Ainsi, chaque coureur contribue non seulement à se maintenir en forme, mais aussi à la protection de la biodiversité.

2) Voyage en train dans le passé

(j-ps) - Le dimanche 1er mai marque le lancement officiel de la saison du Minett Park. Jusqu'au 25 septembre, les deux trains historiques (la «Minièresbunn» et le «Train 1900») accueilleront des passagers tous les dimanches après-midi et tous les jours fériés. L'association Train 1900 dispose d'une douzaine de locomotives, dont des locomotives à vapeur.

Chaque dimanche, une locomotive à vapeur et une locomotive diesel sont remontées et attelées à des wagons de voyageurs historiques. «Les passagers vivent un véritable voyage dans le temps, accompagné de sifflements, de secousses et de nuages de vapeur», promet l'association.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Un train sur deux est tiré par une locomotive à vapeur. Photo: Claude Piscitelli

Un train sur deux est tiré par une locomotive à vapeur. Photo: Claude Piscitelli La locomotive est préparée pour le voyage. Photo: Claude Piscitelli Train 1900 dispose d'une douzaine de locomotives. Photo: Gerry Huberty Le train des mines est la deuxième attraction du Minett Park Fond-de-Gras. Photo: Minett Park Le premier départ est à 13h15, le dernier train part à 18h55. Photo: Gerry Huberty «Les passagers vivront un véritable voyage dans le temps, accompagné de sifflements, de secousses et de nuages de vapeur», promet Train 1900. Photo: Gerry Huberty

Ces trains circulent sur une ligne spécifique, la «Ligne des Minières», entre Pétange et le Fond-de-Gras. Le premier départ est à 13h15, le dernier train part à 18h55. Les billets sont vendus sur place, comme c'était le cas à l'époque. Il n'est donc pas possible de réserver en ligne. Un aller simple dure 25 minutes.

Les adultes paient 15 euros pour un billet de première classe, la deuxième classe coûte 10 euros (enfants à partir de 5 ans: 10 et 8 euros).

Le train minier «Minièresbunn» est la deuxième attraction du Minett Park Fond-de-Gras. Le départ a lieu à 15, 16 et 17 heures et coûte sept euros pour les adultes. Les enfants à partir de cinq ans ne paient que 5,5 euros. Un trajet avec le train des mines dure une heure et demie et mène du Fond-de-Gras à Lasauvage.

3) Vide-grenier au Glacis dans la capitale

(DL) - Le dimanche 1er mai, toutes sortes de trésors provenant des greniers luxembourgeois pourront être admirés lors du vide-grenier organisé par la Ville de Luxembourg sur le Glacis. En cherchant bien, on peut trouver de superbes trésors d'antan dans cette brocante populaire où seuls les particuliers sont autorisés à vendre leurs marchandises.

Le coup d'envoi officiel sera donné à 10 heures ce dimanche. Photo: Gerry Huberty/Archive

Le coup d'envoi est donné le matin à 10 heures. Jusqu'à 17 heures, les passionnés du marché aux puces peuvent se balader entre les stands. Le prochain vide-grenier aura lieu le 5 juin.

4) Semi-marathon de la Paix à Wiltz

(DL) - Que ce soit pour courir ou simplement pour encourager les coureurs, une sortie s'impose ce samedi après-midi à Wiltz.

Les coureurs et les marcheurs sont attendus ce samedi après-midi à Wiltz. Photo: John Lamberty/Archive

L'Association des Amis du Sport Loisir invite au Semi-Marathon de la Paix, qui propose un nouveau parcours cette année.



Si les 21 kilomètres sont trop longs pour vous, vous pouvez participer à la course en duo, où vous partagez la distance de 10 et 11 kilomètres à deux. Enfin, il y a aussi l'option de marcher les 21 kilomètres avec un chien.

Les marcheurs partiront à 14 heures au monument des grèves, les coureurs à 15 heures.

Ils seront certainement ravis de voir des spectateurs motivés le long du chemin.

5) Galerie en plein air «Konscht am Gronn»

(DL) - Dimanche, l'événement artistique «Konscht am Gronn» reviendra pour une nouvelle saison dans le quartier du Grund. Le coup d'envoi sera donné à 10 heures sur le pont historique de la rue Münster. On pourra y voir des œuvres d'art de différents domaines: peinture, photographie, art du verre et bien plus encore.

L'événement a lieu chaque premier dimanche du mois jusqu'en octobre. Photo: D. R.

Les prochaines éditions de cette galerie à ciel ouvert auront lieu le premier dimanche de chaque mois jusqu'en octobre.

6) Sur les traces d'Elsy Jacobs

Ce week-end, vous pourrez assister à la seule course cycliste féminine de haut niveau au Luxembourg : le Ceratizit Festival Elsy Jacobs. Les Luxembourgeoises Christine Majerus, Nina Berton, Maïté Barthels et Isabelle Klein seront au départ.

Nina Berton au départ du contre-la-montre 2021, très concentrée. Photo: Steve Remesch

Pour être honnête, les courses féminines sont bien plus passionnantes que celles des hommes. Chez les hommes, il ne se passe généralement rien pendant 150 kilomètres avant que cela ne devienne vraiment intéressant. Chez les femmes, c'est différent. Grâce à la distance plus courte, le peloton reste plus compact, l'action plus passionnante et plus imprévisible. Les stratégies sont souvent modifiées à plusieurs reprises pendant la course. De plus, il y a beaucoup plus de coureuses qui se disputent la victoire que chez les hommes.

Christine Majerus s'est classée 8e du contre-la-montre en 2021. Photo: Steve Remesch

Après le prologue du vendredi à Cessange, la deuxième étape aura lieu ce samedi avec départ et arrivée à Steinfort (départ 14h30, arrivée 17h40) et la troisième étape le dimanche avec départ et arrivée à Garnich (départ 14h, arrivée 16h40). En outre, une course pour tous sur trois distances (27, 56, 100 km) ainsi qu'une course pour gravel-bikes (60 km) auront lieu le dimanche à Kahler. Toutes les informations importantes ainsi qu'un livestream sont disponibles sur www.elsy-jacobs.lu.

7) A l'eau!

Pour la plupart des nageurs, il fait encore trop frais pour plonger dans l'eau des trois lacs de baignade luxembourgeois, mais dimanche, la saison des baignades sera tout de même lancée à la piscine en plein air de Grevenmacher.

La piscine en plein air de Grevenmacher attend ses premiers visiteurs. Photo: Anouk Antony

Située au bord de la Moselle, les visiteurs pourront profiter de la grande piscine, du bassin non nageur et d'un bassin pour enfants avec des jeux. Le point fort est le nouveau toboggan aquatique. La piscine est ouverte tous les jours de 10h à 19h30.

8) Concert convivial à Esch

(GlS) - Ce week-end, un concert d'un genre un peu particulier attend les visiteurs au Conservatoire de musique d'Esch. Lors du «Schlappeconcert», qui s'adresse surtout aux enfants, les spectateurs seront emmenés dans un voyage en Inde.

L'histoire autour du jeune Shiba sera accompagnée d'instruments de musique. Le concert met particulièrement l'accent sur une ambiance chaleureuse, c'est pourquoi les enfants sont invités à apporter leurs chaussons, comme l'ont indiqué les organisateurs sur leur site Internet.

En décembre, le conservatoire a mis sur pied un calendrier de l'Avent musical. Le «Schlappeconcert» est l'autre nouveauté. Photo: Luc Deflorenne

Le «Schlappeconcert» doit marquer le début d'une série de concerts familiaux au Conservatoire d'Esch. La première représentation de la série de concerts débutera ce samedi à 16 heures et durera environ 50 minutes.

9) Mettre son temps libre au service de la science

(j-ps) - Ce week-end, tous les amoureux de la nature ont la possibilité d'examiner la flore et la faune à la loupe et de rendre ainsi service à la science. Le City Nature Challenge se déroule jusqu'à lundi, la coordination étant assurée par le musée d'histoire naturelle.

Toute personne ayant téléchargé l'application iNaturalist.lu sur son smartphone peut y participer. L'application a déjà été téléchargée des millions de fois dans le monde entier. L'idée du City Nature Challenge est née en 2016 à Los Angeles et San Francisco. En 2021, plus de 400 villes et régions du monde entier ont participé à l'action.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Chaque mauvaise herbe a un nom. Photos: Screenshot iNaturalist.lu

Chaque mauvaise herbe a un nom. Photos: Screenshot iNaturalist.lu La menthe est également présente dans la nature. Photos: Screenshot iNaturalist.lu L'application reconnaît non seulement les animaux sauvages mais aussi les animaux domestiques. Photos: Screenshot iNaturalist.lu Une seule photo suffit pour reconnaître de manière fiable qu'il s'agit d'une fleur de pommier. Photos: Screenshot iNaturalist.lu

Au total, 1,2 million d'observations ont été rapportées par 50.000 participants. Elles concernaient 40.000 espèces. Au Luxembourg, entre 5.000 et 8.000 observations ont été rapportées ces dernières années.

Ce week-end est le moment idéal pour faire l'inventaire des animaux et des plantes de son environnement. Il suffit pour cela de télécharger une photo de la plante, de l'animal ou de l'insecte. L'application reconnaît (presque) chaque plante et chaque animal par son nom et transmet automatiquement l'observation.

