Ce week-end, l'automne devrait encore se montrer sous son meilleur jour. Il est donc temps de s'occuper en plein air. Voici nos idées de sorties.

Neuf événements à l'approche de Noël au Luxembourg

Ces dernières années, la période de Noël a commencé avant le premier dimanche de l'Avent. C'est également le cas cette année. Ce week-end, les premiers marchés de Noël commencent dès ce weekend, la saison du vin chaud est donc ouverte. Les amateurs de marchés de Noël peuvent donc déjà en avoir pour leur argent ce week-end.

Notre sélection du week-end en Grande Région Ambiance vintage, esprit de Noël, littérature ou humour: il y a le choix pour passer un bon week-end en Grande Région.

Mais tout le monde n'est pas déjà dans l'ambiance de Noël. Ces personnes peuvent également trouver leur compte ce week-end. Le dernier marché hebdomadaire de la saison se tiendra sur les Glacis, une fête d'automne sera organisée et les Walfer Bicherdeeg se tiennent ce weekend.

1) Festival "Winterlights" VDL

(nas) - Vendredi, la période de Noël a été déjà officiellement lancée dans la capitale . A cette occasion, des décorations de Noël, des travaux artisanaux, des jouets et des bijoux seront notamment proposés sur les différents stands répartis sur quatre sites de la Ville-haute et du quartier de la gare. Bien entendu, les délices culinaires ne sont pas en reste.

La capitale ouvre les marchés de Noël Il n'y a pas que le vin chaud et les Gromperekichelcher qui devraient attirer les visiteurs des marchés de Noël de la capitale dans les semaines à venir.

Sur la place d'Armes, le sapin de Noël décoré et la crèche géante font partie des points forts. Au pied de la Gëlle Fra, le sapin de Noël doré, une pyramide géante et la grande roue, entre autres, feront briller les yeux des visiteurs. Au Niklosmaart, sur la place de Paris, petits et grands devraient trouver leur bonheur sur le carrousel à chaînes historique, en plus des stands de restauration et d'artisanat. À plusieurs reprises, Saint Nicolas accueillera les enfants dans son salon. En lieu et place de la patinoire, qui ne sera pas installée cette année en raison des mesures d'économie d'énergie prises par la Ville de Luxembourg, un village gastronomique couvert avec une scène pour les programmes musicaux et les divertissements pour toute la famille attend les visiteurs au Wanterpark sur la Kinnekswiss.

Pendant la période de l'Avent, de nombreuses manifestations sont organisées, dont des concerts, le cirque de l'Avent, des ateliers et des spectacles pour enfants.

2) ''Escher Krëschtmoart'' sur la place de l'Hôtel de Ville

(m.r.) - Vendredi soir, Esch-sur-Alzette a aussi donné le coup d'envoi de la période de Noël. Jusqu'au 23 décembre, la place de l'Hôtel de Ville accueille le ''Escher Krëschtmoart''. Outre l'inauguration festive du vendredi, un programme de divertissement est également prévu le samedi et le dimanche.

Le marché de Noël est ouvert tous les jours à partir de midi. Entre le dimanche et le jeudi, les stands ferment à 20 heures. Le vendredi et le samedi, les visiteurs peuvent se réchauffer en dégustant un verre de vin chaud chaud à Esch jusqu'à 22 heures.

3) A Hesperange, la ''Wanterflair'' commence.

(m.r.) - Samedi à 17 heures, la commune de Hesperange allumera les illuminations de Noël dans le parc de Hesperange. Elle sonne ainsi le début de son programme de Noël et d'hiver, qui s'étend jusqu'en février. Les festivités de samedi dureront jusqu'à 23 heures.

Les années précédentes, des illuminations de Noël ont également illuminé le parc de Hesperange. Photo: Facebook/Administration Communale de Hesperange

Le week-end prochain, le Stärelaf (course aux étoiles) prendra une tournure plus sportive. Puis, à partir du 4 décembre, les associations locales tiendront un marché de Noël dans le parc. Au cours de la semaine à venir, le chalet accueillera différentes manifestations, dont des soirées raclette et des concerts de Noël. Le programme complet peut être consulté sur le site Internet de la commune.

4) «Jinglemoart» dans les ateliers de la Fondation Kräizbierg

(m.r.) - Les ateliers de la Fondation Kräizbierg à Dudelange accueilleront le «Jinglemoart» samedi entre 10 et 19 heures. Les visiteurs pourront non seulement visiter les ateliers de la fondation, mais aussi y dénicher leurs premiers cadeaux de Noël. La Fondation Kräizbierg offre un emploi à des personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux dans plusieurs ateliers. Plus de 100 personnes travaillent désormais dans les ateliers de Dudelange.

5) Walfer Bicherdeeg

(j-ps) - Ce week-end, c'est le retour des Walfer Bicherdeeg. Il y aura des conférences, des expositions et même un spectacle de cirque. Mais il ne s'agit là que de manifestations marginales. L'attraction principale des Bicherdeeg (foire aux livres) sont les nombreux stands présentant les derniers livres pour jeunes et moins jeunes, mais aussi des ouvrages anciens, parmi lesquels il devrait y en avoir pour tous les goûts.

Une histoire à succès comme on en trouve dans les livres : Les Walfer Bicherdeeg auront lieu cette année sans restriction. Photo: Gerry Huberty

Plus de 180 exposants ont annoncé leur participation aux Bicherdeeg. Les maisons d'édition et les auteurs présenteront leurs ouvrages dans le hall 2, tandis que les livres d'occasion se trouveront dans le hall 1.

6) Bazar de la Croix-Rouge à Limpertsberg

(if) - Ce week-end, le temps est revenu pour le traditionnel bazar de la Croix-Rouge sous le chapiteau du Glacis, qui se tiendra pour la 76e fois à Limpertsberg.

Le traditionnel "Bazar Croix-rouge" fêtera sa 76e édition. Photo d'archive: Guy Jallay

Samedi et dimanche, de 10 à 18 heures, de nombreux stands proposeront entre autres des objets d'artisanat, des vêtements de seconde main, des articles design et vintage ainsi que des spécialités culinaires à déguster. Les recettes seront utilisées pour des actions en faveur des jeunes au Luxembourg et dans le monde. Les deux jours, un "Food Village" ouvrira ses portes, et le dimanche, le Kleeschen sera l'invité à partir de 15 heures.

Depuis 2005, la manifestation est placée sous le patronage de la Grande-Duchesse Maria Teresa, présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Le programme de l'événement peut être consulté sur Internet.



7) Fête des Vins et Crémants

Des crémants et des vins pourront être dégustés ce week-end au Glacis Photo: Pierre Matgé

(SH) - Les fêtes du vin sont en fait très prisées en Moselle. Mais ce week-end, les vins et crémants luxembourgeois pourront également être dégustés dans la capitale, plus précisément sous une tente dressée sur le champ du Glacis. C'est en effet là qu'aura lieu l'édition de cette année de la "Fête des Vins et Crémants" .

Pas moins de 40 vignerons de la Moselle luxembourgeoise profiteront de l'occasion pour présenter leurs produits aux visiteurs. Bien entendu, les amateurs de vin auront également l'occasion de s'entretenir avec l'un ou l'autre producteur.

Le samedi, le vin et les crémants pourront être dégustés entre 16 et 21 heures, le dimanche entre 15 et 20 heures. L'entrée coûte 20 euros.

8) "Life Expo22 80s edition" à Luxexpo

(SAM) - Envie d'un voyage dans le temps, dans les années 1980 ? Alors vous êtes au bon endroit à la LIFE EXPO22 80s edition dans les halles Luxexpo au Kirchberg. 80 stands dans le domaine du lifestyle et du vintage font revivre l'époque des années 1980. Avec 200 artistes tatoueurs internationaux et une grande variété d'espaces de restauration, il est possible de passer le week-end au Kirchberg en toute décontraction. Tout est également prévu pour ceux qui souhaitent encore se déhancher avec nostalgie sur Madonna ou Aha.

Les personnes intéressées peuvent se replonger dans le passé le vendredi de 17h à 3h, le samedi de 10h à 3h et le dimanche de 10h à 19h - peut-être même en leggins colorés. L'entrée par jour coûte 15 euros, l'Event Pass 20 euros.

9) Le dernier Glacis-Maart de l'année

(dat) - L'hiver approche à grands pas. Dimanche aura donc lieu le dernier Glacis-Maaart de la saison en cours.

Le marché, qui existe depuis 2006, propose un mélange coloré de fleurs, de fruits et de légumes ainsi que des antiquités. Le marché est ouvert de 10 à 17 heures.

Et la Ville de Luxembourg a déjà communiqué les dates pour la saison 2023 : 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre.

