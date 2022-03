Le virus du covid-19 circule toujours activement au sein de la population luxembourgeoise. Le nombre de contaminations reste élevé mais cela ne se répercute que très peu sur les hospitalisations.

Pandémie de covid-19 au Luxembourg

Neuf décès et une hausse de 30% des infections

Mélodie MOUZON

On aurait parfois tendance à l'oublier depuis la levée de la majorité des restrictions liées au covid-19 mais le virus est toujours bien présent. Et circule encore activement au sein de la population luxembourgeoise, comme le démontre la dernière rétrospective de la Santé pour la semaine du 14 au 20 mars.



Durant cette semaine, le nombre de personnes testées positives au covid-19 a augmenté de 30%, passant de 5.968 cas à 7.779. Le nombre de tests PCR effectués au cours de cette semaine a logiquement augmenté lui aussi, passant de 17.857 à 20.228. Le taux de positivité est en augmentation, passant de 33,42% à 38,46%.

Les infections actives en hausse

Le nombre d'infections actives dans le pays est aussi en hausse. En date du 20 mars, on en dénombrait 13.929, pour 10.919 le 13 mars. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives est de 36,7 ans.

Le taux de reproduction du virus est resté stable par rapport à la semaine précédente (1,12). Quand ce dernier est au-dessus de 1, cela signifie que l'épidémie a tendance à s'accélérer.

Les décès ne diminuent toujours pas. Pour la semaine du 14 au 20 mars, 9 personnes sont décédées des suites du coronavirus, contre 7 la semaine précédente. L’âge moyen des personnes décédées est actuellement de 88 ans.

Un patient sur trois n'est pas vacciné en soins intensifs

Dans les hôpitaux, 36 nouvelles admissions de patients covid-19 positif confirmés ont été enregistrées dans l’unité des soins normaux, contre 30 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 4 à 3. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est à l'heure actuelle de 62 ans.



Parmi les hospitalisations, 16 patients sur 36 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés (soit 44%), alors que 1 patient sur 3 en soins intensifs n’était pas vacciné.

Le taux d'incidence grimpe lui aussi pour la période de référence (à 1.226 cas pour 100.000 habitants). L'augmentation est constatée dans toutes les tranches d'âge et plus particulièrement chez les 45-59 ans (+55%).

Le cercle familial, principale source de contamination

Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 75+ ans (895 cas pour 100.000 habitants) alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans (1.841 cas pour 100.000 habitants).

Avec le nombre de cas qui reste important, il est difficile d’appeler tous les cas de la semaine et donc de déterminer la source probable de toutes les contaminations. Pour celles qui ont pu être déterminées, la source familiale reste la plus fréquente (33%) suivie par l’éducation (13%) et les loisirs (7%).

Une nouvelle helpline ouverte

Concernant la vaccination, 2.310 doses ont été administrées durant la semaine du 14 au 20 mars. 1.273.008 vaccins ont été injectés depuis le début de la campagne de vaccination. 471.423 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,4% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

Malgré le fait que les vaccins aient prouvé leur efficacité contre le virus, certains citoyens hésitent encore à se faire vacciner. La Santé rappelle qu'une nouvelle helpline a été ouverte afin de rassurer les personnes qui se poseraient encore des questions sur les produits. La helpline est accessible par téléphone au numéro 4411-9955 du lundi au vendredi entre 14 et 18 heures. Langues parlées: luxembourgeois, allemand, français, anglais et portugais.

Et pour renforcer encore la couverture vaccinale, le gouvernement continue de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage.



