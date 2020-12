240 personnes, infectés ou suspectés covid, sont désormais pris en charge dans les hôpitaux du pays. Signe incontestable que l'épidémie continue à se répandre dans le pays de façon préoccupante.

Neuf décès et des hospitalisations covid qui grimpent

Mercredi, Xavier Bettel détaillera l'ordonnance qu'il compte administrer au Luxembourg pour la fin d'année. Sans doute une potion amère même en préiode de fêtes, tant ces derniers jours n'ont pas été marqués par un recul sensible du virus malgré un confinement resserré (couvre-feu, arrêts des bars et restaurants, interruption des activités sportives, fin de la plupart des sorties culturelles, etc).

Pour les dernières 24 heures, la situation n'est guère plus réjouissantes avec un bilan qui fait désormais état de 369 victimes et 9.246 infections actives au covid-19 dans le pays.

On notera qu'il n'aura fallu que quatre semaines pour que le bilan de l'épidémie ne double. Le 5 novembre dernier, le pays ne déplorait ainsi ''que" 181 victimes contre 369 désormais...

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 39.385 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



En ce qui concerne les patients hospitalisés, en soins normaux, on compte actuellement 196 patients (soit infectés ou suspectés covid). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire se stabilise à 44 personnes.



Plus de 20 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe depuis l'arrivée du virus sur le continent début 2020. Les 52 pays de la région constituant la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis et le Canada (15,4 millions de cas) et l'Amérique latine (13,6 millions).

Au total, plus de 67 millions de cas de covid-19 ont été détectés dans le monde depuis le début de la pandémie.

Ces sept derniers jours, l'Europe a recensé près de 40% de tous les nouveaux cas détectés dans le monde, mais la progression du virus semble s'y stabiliser, avec une baisse de 2% des cas par rapport à la semaine précédente. Environ 236.000 nouveaux cas quotidiens en moyenne ont été enregistrés ces sept derniers jours dans la région





