Faits divers

Neuf blessés sur les routes luxembourgeoises ce dimanche

Il y a notamment eu deux collisions, sur l'A7 à Lorentzweiler ainsi qu'à Bockholtz.

Les sapeurs-pompiers luxembourgeois sont intervenus sur quatre accidents de la circulation ce dimanche 2 avril. Deux collisions se sont notamment produites.

La première a eu lieu peu avant 11h sur l'autoroute A7, en direction de la capitale, à hauteur de Lorentzweiler. Deux voitures ont été impliquées et trois blessés ont été pris en charge par des secours venus de Lintgen, Junglinster, Ettelbruck (Samu) et Lorentzweiler. La seconde collision s'est produite peu après 13h30 sur une route de Bockholtz, dans le Nord du pays. On dénombre quatre blessés, également pris en charge par les secours.

A Ell, une voiture a percuté un arbre vers 15h20 et à Waldbillig, une voiture a terminé sa course contre la glissière de sécurité vers 15h45. Dans les deux cas, il y a eu un blessé.

