Les équipes de secours ont été fortement sollicitées ces dernières heures à la suite d'accidents en série.

Une nuit bien agitée

Neuf blessés sur les routes depuis vendredi soir

La nuit de vendredi à samedi a été bien agitée pour les pompiers. Entre 17h vendredi et 5h du matin ce samedi, les équipes du CGDIS sont intervenues sur pas moins de six accidents.

La série a débuté vers 17h40 vendredi. Les pompiers ont dû intervenir pour une sortie de route sur le CR101 entre Clemency et Messancy. Le véhicule s'est retrouvé sur le toit. Une personne a été blessée.

Vers 19h20, une collision entre deux voitures s'est produite sur la RN31 entre Pétange et Lamadelaine. Deux personnes ont été sérieusement blessées. Le CGDIS a alerté les centres de secours d'Esch/Alzette, de Sassenheim-Differdange et de Pétange. En raison de la gravité des blessures, le SAMU a également été appelé sur les lieux de l'accident.

Trois blessés à Medernach

Une troisième collision peu après 21 heures dans la rue de Larochette à Medernach a fait cette fois trois blessés. Les ambulanciers de Fels ainsi que les pompiers de Fels, Medernach et Ermsdorf ont pris en charge les opérations de secours et de déblaiement.

En fin de soirée, vers 23h30, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture sur le CR226 entre Itzig et Contern. Le véhicule s'est ensuite retrouvé dans un talus sur le côté de la route. Une personne a été blessée et les pompiers professionnels de la capitale ainsi que les pompiers de Hesperange sont intervenus.

Plus tard dans la nuit, à 3h20, ce sont cette fois les pompiers de Nordstad, d'Ermsdorf et Medernach qui ont été mobilisés pour intervenir sur un accident sur la RN14 entre Stegen et Diekirch suite à une collision entre deux véhicules. Un blessé a dû être transporté à l'hôpital par les ambulanciers pour y être examiné et recevoir des soins complémentaires.

Le dernier accident signalé s'est produit vers 4h30 à Frisange. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues, mais on sait qu'une personne a été transportée à l'hôpital par des secouristes de Dudelange. Les pompiers de Dudelange, Aspelt et Frisange ont apporté leur aide logistique.

