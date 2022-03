Crise climatique, pandémie et maintenant guerre : ces thèmes oppressants nous frappent l'esprit. Voici neuf activités pour faire une petite pause dans sa tête.

Neuf activités pour se changer les idées

Crise climatique, pandémie et maintenant guerre : ces thèmes oppressants nous frappent l'esprit. Voici neuf activités pour faire une petite pause dans sa tête.

A peine a-t-on pu se réjouir de l'assouplissement des restrictions sanitaires que le coup suivant nous frappe. Avec la guerre en Ukraine, des nouvelles effrayantes nous parviennent chaque jour et rythment notre quotidien depuis trois semaines. Il peut sembler faux de rire ou même de s'accorder des vacances en cette période.

Pourtant, les psychologues conseillent même de faire volontairement une pause en ce moment et de se concentrer entièrement sur soi-même de temps en temps pour se distraire. Il ne s'agit évidemment pas de fermer les yeux. Mais il n'est pas sain de s'intéresser en permanence aux reportages de guerre. Prendre soin de soi est donc à nouveau à l'ordre du jour pour ne pas tomber dans la dépression. Voici quelques idées d'activités pour se changer les idées.

1) Passer du temps dans la nature

Le temps se montre ensoleillé ce week-end, le mieux est donc de sortir dans la nature et d'interrompre les boucles de pensées, par exemple en faisant une randonnée sur l'un des dix tronçons du Minett Trail, long de 90 kilomètres. De Küntzig à Bettembourg, les différents parcours traversent des paysages rocheux escarpés, de la terre rouge et des prairies multicolores, car les premières fleurs printanières ont déjà pointé le bout de leur nez.

2) Démarrer la saison de la moto

Le printemps approche et le soleil se montre de plus en plus souvent. La pluie de ces derniers jours a rincé le sel de déneigement des routes, le meilleur moment pour sortir la moto de son hibernation. La première chose à faire est un contrôle de sécurité pour s'assurer que la moto est prête à prendre la route. Il s'agit de contrôler le niveau d'huile ainsi que le liquide de frein et de refroidissement. Les pneus ne doivent pas présenter de dommages visibles et doivent être gonflés à la bonne pression après une longue période d'immobilisation. Si la batterie est suffisamment chargée, plus rien ne s'oppose à la première sortie de l'année. Il n'y a pas que la moto qui doit s'habituer lentement à son nouvel état de fonctionnement, cela vaut aussi pour le conducteur. La saison de la moto ne fait que commencer. Un cours de sécurité routière facultatif est utile pour se familiariser à nouveau avec la machine.

3) Participer à l'action Fréijorsbotz

Le printemps est la meilleure période pour enlever les saletés ramassées dans la nature, car la verdure fraîche va bientôt recouvrir les déchets de la saison précédente. C'est pourquoi de nombreuses communes organisent des campagnes de nettoyage. Chaque participant se voit attribuer une zone à nettoyer de toutes les saletés qui traînent, comme les canettes de Coca-Cola, les bouteilles en verre et même les masques respiratoires. Des montagnes de déchets sont ainsi rassemblées. Ce samedi, un Fréijorsbotz est organisé par exemple à Esch/Alzette, Weiler-la-Tour et Grevenmacher. Chaque personne qui participe à la Fréijorsbotz est équipée de gants et de gilets de sécurité par les organisateurs. Après avoir accompli son travail, elle peut se réjouir d'une petite collation offerte par la commune.

4) Explorer les châteaux forts et les châteaux

Le Luxembourg compte de nombreux châteaux forts et châteaux. Certains sont des propriétés privées, d'autres peuvent être explorés. Les vestiges du château qui domine le Brandenbourg valent par exemple le détour. Le visiteur ne peut pas se contenter d'observer les murs extérieurs, il peut également pénétrer à l'intérieur du château. La visite n'est pas seulement gratuite, le visiteur reçoit également des informations sur l'origine et la conservation du château grâce à des panneaux explicatifs. On y apprend par exemple que ses origines remontent au 10e siècle et comment il a été construit.

De plus, le château offre une vue magnifique sur le village lui-même et la nature environnante. La porte d'entrée est ouverte tous les jours de 9 à 17 heures. La découverte du château de Brandenbourg peut également être combinée avec une randonnée.

5) Geocaching : une chasse au trésor d'un autre genre

Par beau temps, passer la journée à l'air libre semble plus que tentant. Mais une promenade est peut-être trop ennuyeuse pour l'un ou l'autre. Le géocaching s'impose alors. Cette chasse au trésor très appréciée, originaire de l'Oregon, s'est implantée depuis longtemps au Luxembourg. Le géocaching peut être décrit comme une sorte de chasse au trésor dans laquelle les personnes qui cachent les objets donnent des indications en ligne à ceux qui les cherchent. Les chercheurs utilisent des appareils GPS pour trouver les caches.

Les caches se composent de deux ou trois éléments : un récipient étanche, un journal de bord dans lequel s'inscrivent les personnes qui visitent la cache et parfois un petit trésor. Plusieurs milliers de caches sont à ce jour cachées au Grand-Duché et permettent, outre la recherche, de profiter de la beauté et de la diversité du pays. Pour participer à un géocaching, il suffit de s'inscrire gratuitement sur www.geocaching.com et de se lancer immédiatement. Le groupe Facebook «Geocaching Lëtzebuerg» peut également être utile. Celui-ci est très vivant et offre la possibilité d'échanger et de demander de l'aide si l'on ne sait pas comment faire pour une cache.

6) Shopping de printemps au marché (des Glacis)

La saison du marché du Glacis est ouverte et démarre ce dimanche. De 10 à 17 heures, les visiteurs du marché peuvent à nouveau acheter toutes sortes de choses pour les besoins quotidiens - aliments, plantes, vêtements et bien plus encore. Le tout dans une atmosphère de marché typique et par un temps printanier magnifique. Le «Glacismaart» a lieu chaque troisième dimanche du mois, de mai à novembre, et constitue un changement bienvenu par rapport au marché hebdomadaire traditionnel de la capitale. Mais ce dernier vaut également toujours le détour et attire tous les samedis et mercredis matin sur la place Hamilius avec toutes sortes de friandises ainsi qu'un grand choix de plantes et de fleurs. Si vous êtes invité le week-end et que vous cherchez encore un petit cadeau, vous trouverez certainement votre bonheur au marché.

7) Le week-end du vélo à Ettelbrück

Ce week-end, qui s'annonce largement printanier, les cyclistes devraient trouver leur bonheur à Ettelbrück. La ville y organise en effet le «Vëlosweekend am Däich». Le samedi, il y aura une course cycliste parrainée par Fränk Schleck, la Youth Cup pour les 12-14 ans, et le dimanche, un marché de seconde main pour vélos, trottinettes et autres. Parallèlement, le dimanche, il y aura également des démonstrations du champion du monde de BMX Viki Gomez, qui vit au Luxembourg, des stands d'information, des stations d'essai de vélos électriques et bien plus encore.

8) Chant des oiseaux et réveil du printemps

Pour l'avifaune aussi, le printemps et la période de reproduction sont à nos portes. Le beau temps est idéal pour une sortie d'observation. Un paradis particulier pour les oiseaux se trouve le long de la Syr. Dans la réserve naturelle de Schlammwiss, on peut observer une multitude d'espèces différentes.

Le week-end, des visites guidées sont régulièrement organisées par la station de baguage des oiseaux. Le dimanche, une telle manifestation sera entièrement placée sous le signe de l'eau. À partir de 9 heures, les visiteurs pourront découvrir la flore et la faune de la zone humide d'Übersyren à l'occasion de la journée internationale de l'eau. Il ne faut surtout pas oublier d'emporter des jumelles.

9) Ambiance de carnaval colorée à la cavalcade d'Esch

Ces dernières années, la métropole d'Esch s'est établie comme l'un des hauts lieux carnavalesques de la Grande Région, mais à cause de la crise sanitaire, il y a eu une pause de deux ans. Les amateurs de carnaval luxembourgeois peuvent à présent respirer : dimanche, les personnes costumées défileront à nouveau dans les rues d'Esch. Le départ est prévu à 14h15 dans la rue Victor Hugo, en passant par les rues du Fossé, du Canal, du Brill et de l'Alzette, jusqu'à la place de la commune, où un grand chapiteau mettra une ambiance de folie de 11h30 à minuit.

