Neuf activités pour le long week-end de Pâques

Éimaischen, Ustermaart, Ouschterlaf : le week-end de Pâques est riche en événements pour petits et grands dans tout le pays. Voici nos meilleures idées d'excursion.

(S.MN. avec Diane LECORSAIS) Chercher des œufs, attraper un péckvillercher, ou préférez-vous une activité plus sportive ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura pour tout le monde pendant le long week-end de Pâques, grâce aux nombreuses manifestations organisées dans tout le pays. Vous avez besoin d'un peu d'inspiration ? Voici neuf conseils de la rédaction.

1) 193e Éimaischen sur le Fëschmaart à Luxembourg-Ville

(DL) - Enfin : cette année, après une pause de deux ans en raison de la crise sanitaire, les Péckvillercher font leurs retrouvailles dans la vieille ville. Le lundi de Pâques, les collectionneurs ainsi que tous les autres curieux pourront à nouveau fouiller à leur guise sur 66 stands le long du Fëschmaart, du Krautmaart, de la rue de la Boucherie, de la rue du Rost et de la rue Sigefroi, et peut-être même mettre la main sur l'un ou l'autre exemplaire rare. Le lundi de Pâques, l'événement débutera à 8 heures et les stands seront ouverts jusqu'à 17 heures. La première édition du populaire «marché d'Emmaüs» a d'ailleurs eu lieu en 1827.

Photo: Lex Kleren/LW-Archives

2) Emaischen à Nospelt

(GlS) - Cette année, les visiteurs ne se réjouiront pas seulement du retour des Péckvillersois dans la capitale, mais aussi à Nospelt. Le samedi et le dimanche, la fête se poursuivra jusque tard dans la nuit sous le grand chapiteau. Le lundi, la traditionnelle Emaischen dans les rues de Nospelt est au programme à partir de 10 heures. Les visiteurs de la 66e édition de l'Emaischen pourront à nouveau se réjouir de la présence de quelques modèles spéciaux de Péckvillercher, dont Frida, une petite Péckvillchen placée sous le signe de la paix. Mais en dehors de ces pièces de collection très appréciées, les animations ne manqueront pas non plus. Des stands de restauration rapide, un château gonflable et du face-painting pour les enfants assureront lundi une bonne ambiance à Nospelt.

Photo: Lucien Wolff/LW-Archives

3) Ouschterlaf à Grevenmacher

(SH) - Que ce soit sous la forme d'œufs ou d'un lapin entier, le chocolat a le vent en poupe à Pâques. Si vous ne voulez pas prendre de kilos supplémentaires malgré quelques friandises, vous êtes au bon endroit en ce lundi de Pâques à Grevenmacher. Après l'annulation de la course de Pâques du CAEG les deux années précédentes en raison de la pandémie, la 44e édition de la course pourra avoir lieu cette année. Les parcours proposés sont de cinq kilomètres (départ : 9 heures) et de dix kilomètres (départ : 10h45). Le circuit est plat et convient donc à tout le monde. Plusieurs courses pour enfants auront lieu entre les deux courses principales. Les inscriptions seront acceptées sur place jusqu'à 45 minutes avant le départ.

Photo: Christian Kemp/LW-Archives

4) Tôles historiques autour de la basilique

(vb) - Le dimanche de Pâques, le Car-Sonndig offre une multitude d'attractions automobiles à Echternach. Devant les nombreux bâtiments historiques de la vieille ville, des propriétaires de voitures anciennes exposeront leurs trésors à quatre roues. On peut y voir plus de 100 voitures anciennes - des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale aux imposants croiseurs routiers américains en passant par les mini-voitures des années 1960. Des tracteurs et des motos historiques seront également exposés de 10 à 18 heures autour de la place du Marché. Le marketing de la ville d'Echternach a en outre mis sur pied un programme pour enfants et plusieurs surprises pour les visiteurs.

Photo: Lex Kleren/LW-Archives

5) Tracteurs et lapins de Pâques à Clervaux

(vb) - Lors du «Cliärrwer Ustermaart», il se passe beaucoup de choses autour du château et de l'abbaye bénédictine. Le lundi de Pâques, de 11h à 18h, les visiteurs assisteront à un défilé de calèches, à beaucoup de musique live et aux stands de vente des artisans dans la zone piétonne, qui exposent leurs créations les plus diverses, des bijoux à l'art du bois et aux textiles. Des enfants déguisés en lapin de Pâques distribueront des œufs de Pâques aux visiteurs. De plus, une foule d'animations pour enfants et de spectacles de rue sont proposés sur la place du Marché. Lors du «Ustertour», des tracteurs anciens circuleront dans la zone piétonne au profit de l'action caritative Télévie.

Photo: Destination Clervaux

6) Du football pour les jeunes

(vb) - La 21e Coupe Jeff Strasser, qui se déroulera le Samedi saint et le lundi de Pâques au stade John Grün de Mondorf-les-Bains, sera l'occasion de voir des enfants et des jeunes s'adonner à un football époustouflant. Des clubs internationaux de haut niveau enverront leurs équipes de jeunes au Luxembourg pour s'affronter. Le samedi, les catégories U9 et U11 disputeront la RAK Porcelain Europe Cup. Le lundi, les U13 se disputeront la coupe Jeff Strasser. Des clubs aussi illustres que le 1.FC Kaiserslautern, le 1.FC Cologne, le VfB Stuttgart, le Sporting Lisbonne, le FC Metz et de nombreux clubs luxembourgeois seront de la partie.

Photo: Fabrizio Munisso/LW-Archives

7) D'Ouschter Sënn'satioun à Lullingen

(SH) - Ce week-end, tout tourne à nouveau autour de Pâques dans le parc Sënnesräich à Lullingen. Lors de l'Ouschter Sënn'satioun à Lullingen, des jeux et animations originaux sont proposés à toute la famille. Une chasse aux œufs est bien entendu au programme. Mais l'événement ne se limite pas à cela. Ainsi, le parc Sënnesräich sera décoré en fonction de Pâques et des spots photos spéciaux seront proposés aux visiteurs. La restauration est également assurée. Les billets doivent être achetés en ligne au préalable. Vous avez le choix entre les créneaux horaires suivants : samedi et dimanche de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30.

Photo: Shutterstock

8) A vos œufs, prêts et partez !

(ela) - Que ce soit dans l'appartement ou dans le jardin, cacher des œufs de Pâques fait partie de la tradition. Chaque année, la recherche est toujours passionnante, surtout pour les petits, qui sont invités à partir à la découverte. C'est pourquoi natur&ëmwelt organise, en collaboration avec le CTF Uewerkuer, dans le cadre de «En Dag an der Natur», la Strongkidsrun avec chasse aux œufs de Pâques le lundi de Pâques. Le départ sera donné à 11 heures avec une course d'obstacles pour les enfants jusqu'à 15 ans dans le jardin Bëschendall au 83, rue des Mines à Oberkorn. À partir de 14 heures, les enfants pourront enfin partir à la chasse aux œufs de Pâques dans les jardins. Des collations sont également prévues. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au lundi de Pâques au 621 36 12 27 ou sur ctf.uewerkuer@gmail.com.

Photo: Marc Schoentgen/LW-Archives

9) Ouschterkiermes à Esch/Alzette

(DL) - Jusqu'au lundi de Pâques inclus, les fans de la kermesse d'Esch/Alzette en auront pour leur argent. Les Ouschterkiermes 2022 se dérouleront sur trois sites différents, à savoir la place des Remparts avec 15 attractions, la place Victor Hugo avec 12 stands et la place Benelux avec sept baraques foraines. Parmi celles-ci, des manèges, des pêches aux canards et toutes sortes de confiseries - et donc des stands pour les petits comme pour les plus grands. Les heures d'ouverture : samedi de 14 à 22 heures, dimanche et lundi de 14 à 20 heures. Les stands de nourriture servent leurs clients dès midi.

Photo: Lex Kleren/LW-Archives





