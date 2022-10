Ce week-end, la météo n'est pas vraiment au rendez-vous.... Mais ce n'est pas une raison pour rester à la maison à ne rien faire. La rédaction a compilé pour vous quelques propositions de sorties.

Nos bons plans pour ce week-end

Neuf activités à faire par temps pluvieux

Ce week-end, la météo n'est pas vraiment au rendez-vous.... Mais ce n'est pas une raison pour rester à la maison à ne rien faire. La rédaction a compilé pour vous quelques propositions de sorties.

L'automne s'installe petit à petit au Luxembourg, mais le calendrier des manifestations reste bien rempli et réserve même quelques temps forts. Les amateurs de culture pourront découvrir les coulisses de la Philharmonie, les parents avec de jeunes enfants vivront des moments amusants dans les Rotondes ou célébreront la fête des pères en faisant une randonnée.

1) Découvrir la Philharmonie

L'architecture sera l'un des sujets abordés. Photo: Anouk Antony

(dat) - Vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les coulisses de la Philharmonie ? C'est le moment idéal pour le faire : la Philharmonie propose une visite guidée de ses installations. La visite en français, réservée aux familles et aux enfants de 6 à 12 ans, a lieu à 17h ce samedi.

Les personnes intéressées peuvent encore se procurer un billet jusqu'à une heure avant le début de la visite. Le prix d'entrée est de 10 euros, et de six euros pour les enfants.

Plus d'informations et inscription sur le site internet de la Philharmonie.

2) Le dernier vide-grenier de la saison

(dat) - Même si le temps n'est pas de la partie à 100 % ce week-end, cela vaut la peine de faire un tour sur le Glacis dans la capitale. C'est ici qu'aura lieu le dernier vide-grenier de la saison.

Entre 10 et 17 heures, des particuliers, et non des brocanteurs professionnels, vous proposeront divers objets et bibelots. Alors, prévoyez un parapluie et rendez-vous au Glacis dimanche.

3) Observer les oiseaux à la Schlammwiss et à Remerschen

(j-ps) - Ce week-end a lieu le Birdwatchday. Il aura lieu samedi au Biodiversum de Remerschen et dimanche à la réserve naturelle de Schlamwiss. Les amoureux de la nature pourront tout apprendre sur les oiseaux entre 10 et 18 heures. A Remerschen, des sorties photo seront proposées et les visiteurs pourront observer les gardiens de la nature à l'œuvre. Pour les familles, le coup d'envoi sera donné à 10 heures. Une offre variée d'ateliers leur sera proposée.

Ce week-end, une visite guidée sera organisée dans la réserve naturelle de Schlammwiss. Photo: Chris Karaba

Le dimanche, une randonnée avec guide est prévue dans la réserve naturelle de Schlammwiss. La randonnée commence vers 9 heures et dure deux heures. Il est recommandé de porter de bonnes chaussures et des vêtements chauds.

4) Exposition «Eis zerschloen Dierfer» à Mertert

La reconstruction des villages détruits s'est étalée sur plus de 15 ans. Photo: MNHM Diekirch

(vb) - Fin 1944, les Luxembourgeois se croyaient déjà libérés lorsque les troupes alliées sont arrivées dans le pays. Mais le nord et l'est devaient encore faire face aux combats les plus amers. L'exposition «Ons zerschloen Dierfer» est consacrée aux localités de Mertert et de Wasserbillig, qui ont été prises entre deux feux pendant les derniers mois de la guerre et ont subi de graves dommages. De nombreuses photos historiques documentent les dégâts et la reconstruction, qui s'est étendue jusqu'en 1960. L'exposition au centre culturel de Mertert (rue du Parc, à côté de l'église) est ouverte ce samedi et dimanche de 10 à 18 heures.

5) Visiter le château de Vianden

Photo: Alain Piron

(vb) - La chaîne de télévision américaine CNN l'a récemment classé parmi les 21 plus beaux châteaux du monde : le château de Vianden est sans aucun doute l'une des plus grandes résidences nobiliaires des époques romane et gothique. Restauré à grands frais en 1977, le château a du charme en toute saison - surtout au début de l'automne, lorsque les feuillages des forêts environnantes se colorent. En octobre, le château de Vianden est ouvert tous les jours de 10 à 17 heures. L'entrée coûte 10 euros pour les adultes et 2,50 euros pour les enfants à partir de six ans.

6) «Sous la table»: installation lumineuse pour enfants

(vb) - Il n'y a rien que les petits enfants aiment plus que de se glisser sous la table pendant le repas et d'observer les adultes. L'installation ludique «Sous la table» aux Rotondes de la gare de Luxembourg invite les tout-petits et leurs parents à prendre place sous la table pour assister à un repas où l’absurde et la poésie prennent le dessus. Après ce repas tout en ombres, le public pourra découvrir les ingrédients qui en font toute sa saveur (les plateaux transparents, les images…) et inventer ses propres histoires.

La participation coûte 6 euros et dure 35 minutes plus 15 minutes d'atelier interactif (samedi de 9h30 à 17h, dimanche de 9h30 à 16h).

7) Se promener en forêt pour la fête des pères en famille

(SH) - «Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements», dit le proverbe. En effet, prendre un bon bol d'air frais fait du bien même les jours de pluie. Alors pourquoi ne pas profiter de la fête des pères le dimanche pour faire une randonnée en famille ? A condition bien sûr que papa aime l'exercice en plein air...

Il n'est pas non plus nécessaire de faire une grande randonnée. Dans le Mullerthal ou l'Oesling, les régions de randonnée par excellence du Grand-Duché, on trouve de nombreux petits sentiers locaux. Mettez votre veste de pluie et vos chaussures imperméables et c'est parti. Et gageons que la part de gâteau de la fête des pères sera bien meilleure après la randonnée qu'avant !

Le Mullerthal propose de nombreux petits circuits de randonnée qui permettent de profiter de la nature même par mauvais temps. Photo: Sophie Hermes

8) Echapper à la pluie dans le Jardin des Papillons

(SAM) - Avec une température de 28 degrés bienvenue, on peut échapper au temps automnal désagréable au Jardin des Papillons à Grevenmacher. Sur 600 mètres carrés, on peut admirer des centaines de papillons exotiques du monde entier. Certaines espèces d'insectes et de reptiles, ainsi que des cailles naines chinoises et des espèces d'oiseaux se sentent particulièrement bien dans le climat tropical de la serre. Et on ne les rencontre généralement pas tous les jours.

Pour pouvoir admirer la faune et la flore du jardin des papillons, il est préférable de réserver les billets à l'avance. Le week-end, le Jardin des Papillons est ouvert de 9h à 17h.

Il est rare que les papillons se laissent approcher et se montrent avec autant de détails. Photo: Chris Karaba

9) Suer à grosses gouttes dans un sauna

(SAM) - Il n'y a rien de plus beau que d'observer, par une journée pluvieuse, des gouttes de pluie qui dessinent des motifs sur la fenêtre depuis l'extérieur. C'est d'autant mieux si l'on peut suivre le spectacle en transpirant dans un sauna.

Que ce soit dans le nord ou le sud du pays, les saunas et les bains de vapeur ne manquent pas.

