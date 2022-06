Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé démontre que l'épidémie continue de ralentir. Tous les indicateurs sont au vert.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Nette baisse encore des contaminations au covid-19

Mélodie MOUZON Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé démontre que l'épidémie continue de ralentir. Tous les indicateurs sont au vert.

La pandémie de covid-19 continue de s'affaiblir au fil des semaines. L'accalmie épidémique que connaît le pays depuis un certain temps se poursuit. Tous les indicateurs de l'épidémie sont au vert, ce qui a poussé le gouvernement à revoir la mesure concernant le port obligatoire du masque dans les transports en commun. Sa suppression devrait être votée la semaine prochaine à la Chambre.

Les contaminations sont en chute libre Le nombre de personnes testées positives au covid-19 a chuté de 30% lors de la semaine du 16 au 22 mai, indique la Santé. Dans son rapport hebdomadaire, l'administration indique également que tous les autres indicateurs épidémiques sont en baisse.

Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé, comme le précédent, indique à nouveau une nette diminution au niveau des contaminations. Pour la semaine du 23 au 29 mai, le nombre de personnes testées positives a diminué de 1.879 à 1.174. Soit une baisse de -36%. Le nombre de tests PCR effectués au cours de cette semaine a lui aussi diminué, passant de 9.178 à 6.301. Le taux de positivité des tests est repassé sous la barre des 20% (18,63%).

Seulement deux décès

Autre facteur qui démontre que l'épidémie s'essouffle: le nombre d'infections actives est lui aussi en nette diminution: 3.302 contre 4.849 pour la semaine précédente. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au coronavirus est de 42,4 ans.

De moins en moins de décès liés au covid-19 surviennent au fil des semaines. Deux personnes ont perdu la vie entre le 23 et le 29 mai des suites du coronavirus, ce qui porte le nombre total de victimes depuis le début de la pandémie à 1078. L’âge moyen des personnes décédées est de 63 ans.

Dans les hôpitaux, on dénombre six nouvelles admissions de patients covid-19 positif confirmés dans l’unité des soins normaux, contre 12 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 2 à 1. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est également de 63 ans.

Le taux d'incidence pour sa part reste inchangé, avec 182 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Celui-ci diminue dans tous les groupes d’âge. La plus grande diminution est enregistrée chez les 0-14 ans (-55%), suivi des 15-29 ans (-43%).

La population est vaccinée à 78,8%

Le cercle familial reste la source de contamination la plus fréquente (28%), suivi par les voyages à l'étranger (17%), le travail (10%), les loisirs (7%) et l’éducation (6%).

Concernant la vaccination, 1.721 doses ont été administrées durant la période du 23 au 29 mai. Le nombre total de vaccins injectés en date du 31 mai atteint 1.282.424.

473.487 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,8% par rapport à la population vaccinable (la population des 5 ans et plus).

Rappelons que le «Impf-Bus on tour» circule toujours pour vacciner ceux qui ne l'auraient pas encore fait. La vaccination se fait sans rendez-vous, mais la carte d’identité et la carte CNS sont obligatoires. Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster.

Les passages du « Impf-Bus on tour » sont communiqués sur www.impfen.lu.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.