La plateforme de streaming a décidé de diffuser la saison 2 de "Capitani". Les nouveaux épisodes sont déjà tournés mais ne seront pas visibles avant le printemps 2022 pour les abonnés de 195 pays.

Netflix craque encore pour la série luxembourgeoise

La belle aventure de Capitani n'en finit plus. Après avoir battu les records d'audience, à l'hiver 2019, lors de son lancement sur RTL Luxembourg, voilà la série luxembourgeoise qui s'apprête à poursuivre sa carrière à l'international. En effet, Netflix a confirmé son intention de diffuser les 12 épisodes de la nouvelle saison l'an prochain. On ne parle donc plus des 158.000 téléspectateurs du Grand-Duché qui avaient craqué pour ce polar, mais bien de millions de vues.

Car, excusez du peu, mais depuis février 2021 et son lancement sur la plateforme la saison 1, la série va de succès en succès. N°1 dans cinq pays d'Europe et d'Amérique du sud, dans le Top 5 des séries sélectionnées par les abonnés dans 30 pays, dans le Top 10 d'une cinquantaine de pays... De quoi exposer au-delà de leurs espérances les deux comédiens vedettes, Luc Schiltz et Sophie Mousel.

Signe de l'internationalisation, cette saison 2 ne mettra plus seulement sur le devant de l'écran des comédiens luxembourgeois, mais aussi quelques têtes d'affiche étrangères connues en Belgique, Allemagne ou Autriche. A l'exemple d'Edson Anibal, Edita Malovcic, Jennifer Heylen ou Lydia Indjova.

Pour les fans, il faudra patienter jusqu'au 22 février 2022 pour connaître la suite des enquêtes de Luc Capitani et de sa collègue Elsa Ley. La primeur reviendra au public de RTL Luxembourg, la chaîne restant l'un des coproducteurs. Les abonnés Netflix, dans 195 pays, seront servis ensuite. Et pas d'inquiétude à avoir : les douze nouveaux épisodes sont déjà dans la boite. Ils ont été tournés de mars à juin derniers.

