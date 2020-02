Pour la troisième année consécutive, le Film Fund consacre un pavillon entièrement dédié à la réalité virtuelle qu'il organise dans le cadre de la 10e édition du Luxembourg City Film Festival. L'ouverture des portes est programmée le 4 mars prochain à 18h30.

Luxembourg 1

Neimënster au centre de la réalité virtuelle

Pour la troisième année consécutive, le Film Fund consacre un pavillon entièrement dédié à la réalité virtuelle qu'il organise dans le cadre de la 10e édition du Luxembourg City Film Festival. L'ouverture des portes est programmée le 4 mars prochain à 18h30.

(ER) - Après 2018 et 2019, il y aura bien une troisième édition du pavillon dédié à la réalité virtuelle. Forte du succès des éditions précédentes, la manifestation s'installera à Neimënster au cœur de la capitale avec une programmation inédite.

Durant l'édition 2020 du LuxFilmFest, qui se tiendra du 5 au 15 mars, pas moins de 18 contenus XR investiront les murs de Neimënster. Le public pourra y découvrir différentes expériences interactives, une sélection de films, une installation utilisant l'intelligence artificielle ainsi qu'un coup de projecteur sur les œuvres de la maison de production Atlas V, pionnière en création VR.

Deux coproductions luxembourgeoises de la société a_BAHN seront à l'affiche du pavillon 2020: Cosmos within us et 7 Lives, à découvrir également deux expériences portées par des Luxembourgeois: Sublimation (du duo Markiewicz et Piron) et Forest Lounge (de Benigno Perez).



Depuis quelques années, les nouvelles réalités connaissent une croissance fulgurante et les nouvelles technologies appliquées à la création audiovisuelle sont en plein essor dans le monde mais aussi au Grand-Duché. La journée du vendredi 6 mars - VR Day - sera d'ailleurs réservée aux professionnels du secteur.

La réalité virtuelle luxembourgeoise primée L'expérience vidéo "7 Lives" a reçu le Prix de la Fiction, au VR Arles festival. Si son réalisateur est français, la société de production du film est bien luxembourgeoise. Bravo donc à a_BAHN, ainsi qu'au Film Fund Luxembourg qui a soutenu cette création.

A noter enfin que pour la première fois, une compétition consacrée aux créations immersives sera proposée par le Luxembourg City Film Festival qui remettra à cette occasion la somme de 4.000 euros à la meilleure œuvre de la sélection.