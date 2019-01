La neige continue de tomber sur le Luxembourg. Des perturbations étaient déjà en cours sur les routes du pays et les trains ont également été impactés ce jeudi matin.

Neige: perturbations ce jeudi matin sur les routes du pays

Sophie WIESSLER La neige continue de tomber sur le Luxembourg. Des perturbations étaient déjà en cours sur les routes du pays et les trains ont également été impactés ce jeudi matin.

Mercredi soir, la neige a continué à tomber au Luxembourg; entre deux et cinq centimètres de neige au centre et au sud du pays ont renforcé l'enneigement de la journée, qui atteignait déjà dix centimètres d'épaisseur. Au nord du Luxembourg, environ 30 centimètres de neige recouvrent le paysage.

Le Luxembourg sous la neige: vitesse réduite sur les autoroutes Elle est enfin arrivée. La neige a fait une entrée remarquée avec d'importantes chutes dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux accidents ont eu lieu aux quatre coins du pays et la vitesse de circulation a été abaissée sur toutes les autoroutes.

Même si la plupart des routes ont été mieux dégagées jeudi matin que mercredi, des embouteillages étaient toutefois attendus; en particulier les camions lourds et les véhicules qui utilisent illégalement des pneus d'été peuvent causer des blocages.

Peu après six heures, l'ACL a signalé de premiers incidents, dont un accident sur l'A6 en direction de Luxembourg. Comme mercredi, des perturbations étaient déjà en cours sur toutes les autoroutes du pays en direction de la capitale aux heures de pointe.

A l'est, la route entre Vugelsmillen et Müllerthal était bloquée par des arbres tombés,

Un accident s'est également produit sur l'A4 vers la capitale entre Foetz et Pontpierre,

Le CR226 entre Itzig et Bonnevoie,

Le CR122 entre Flaxweiler et Dreibornle,

Le CR134 entre Mertert et Manternach,

Le CR150 entre Elvange et Burmerange étaient fermés à la circulation dans les deux sens.



Les vitesses ont à nouveau été abaissées à 90km/h sur les grands axes. Cette vigilance a été levée peu après 11 heures.

Du côté de l'A31 en France vers le Luxembourg, à 7h45, nos confrères de France Bleu recensaient 24 km de bouchon. Même chose du côté de l'E411 de la Belgique vers le Luxembourg: un accident a eu lieu, créant de forts ralentissements.

Les conditions météo créent également des problèmes du côté des CFL: plusieurs trains ont été supprimés jeudi matin notamment entre la France et le Grand-Duché. Des retards et problèmes ont également été signalés entre le Luxembourg et la Belgique, mais aussi sur des trains luxembourgeois. L'arrêt Howald notamment, n'est plus desservi selon la SNCF.

La situation météorologique ne devrait pas changer de manière significative dans les prochains jours. On peut en effet s'attendre à de nouvelles chutes de neige à partir de 22h jeudi soir et jusqu'aux petites heures du matin de vendredi.

Dans la nuit du vendredi à samedi, le même scénario se répète: des averses de neige à partir du vendredi soir 18heures, qui dureront jusqu'au samedi matin.

