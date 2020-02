Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé détaille ce mercredi les recommandations à suivre dans le cas d'une personne suspectée d'avoir contracté le coronavirus. L'appel au numéro d'urgence 112 ou au 247-85650 (Inspection sanitaire) constitue la priorité.

Luxembourg 2 min.

Ne pas se rendre à l'hôpital en cas de suspicion

Jean-François COLIN Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé détaille ce mercredi les recommandations à suivre dans le cas d'une personne suspectée d'avoir contracté le coronavirus. L'appel au numéro d'urgence 112 ou au 247-85650 (Inspection sanitaire) constitue la priorité.

Alors que deux personnes sont toujours placées en quarantaine au Centre hospitalier de Luxembourg et que quatre ressortissants luxembourgeois sont confinés dans un hôtel de Tenerife, Paulette Lenert détaille ce mercredi les recommandations du ministère de la Santé au cas où une personne serait suspectée d'infection au coronavirus. Si un individu est de retour d'une zone touchée par le virus (Italie, Asie, ...) et présente des symptômes tels que fièvre, toux ou difficultés respiratoires, la priorité est d'«appeler au plus vite le numéro d'urgence 112 ou l'Inspection sanitaire au 247-85650». En aucun cas le patient ne doit «se rendre chez son médecin traitant, ni aux urgences d'un hôpital», explique la ministre de la Santé en réponse à une question posée par les députés Georges Mischo et Marc Spautz (CSV).

«Il n'y a pas lieu de paniquer» au Luxembourg Jusqu'ici aucun cas de malade atteint par le coronavirus n'est avéré au Luxembourg où seuls deux patients sont toujours en quarantaine. Alors que l'étau se resserre, le ministère de la Santé se distancie des mesures préventives prises dans deux écoles ce lundi.

Paulette Lenert insiste bien sur le fait que «les personnes qui ne présentent aucun des symptômes (décrits plus haut, ndlr) ne sont pas considérées comme suspectes», même si elles reviennent d'une région infectée par le coronavirus. Il leur est simplement conseillé de «poursuivre leurs activités normales» et de «vérifier leur température deux fois par jour pendant 14 jours». En revanche, les personnes «qui sont entrées en contact direct et étroit avec des patients infectés sont considérées comme à haut risque» et donc, elles «doivent êtres mises en quarantaine durant deux semaines par l'Inspection sanitaire». La ministre fait référence aux clients de LuxairTours ayant séjourné dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace à Tenerife la semaine dernière et qui sont revenus entre-temps au Luxembourg.

Quatre Luxembourgeois confinés à Tenerife Selon le ministère des Affaires étrangères, quatre ressortissants grand-ducaux sont actuellement «placés sous contrôle sanitaire» dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace. En cause, la découverte d'une suspicion d'infection au coronavirus chez un touriste y séjournant.

Paulette Lenert souligne encore qu'«un test négatif chez un patient asymptomatique ne peut exclure une infection avec certitude, et ne procure donc qu'un faux sentiment de sécurité», avant de préciser que «le Luxembourg est en contact régulier avec les autorités sanitaires des pays voisins, l'Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et le Comité de sécurité sanitaire de la Commission européenne.»