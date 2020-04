Les douze premiers enfants non accompagnés des camps de réfugiés surpeuplés des îles grecques ont posé le pied sur le sol du Grand-Duché. Par cet exemple, Jean Asselborn appelle les autres pays de l'UE à apporter leur aide.

«Ne laissez pas les enfants dans les décharges»

(DH) - C'est avec une demi-heure d'avance que l'avion de la compagnie Aegean Air s'est posé sur le tarmac du Findel. A son bord, douze réfugiés, enfants et adolescents de 11 à 15 ans. Ils ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), qui, auparavant devant la presse allemande, avait exhorté les dix autres pays de l'Union européenne, qui en avait fait la promesse, d'accueillir au moins 1.600 réfugiés.

«Nous envoyons un signal», a-t-il déclaré. «Nous avons montré que cela peut être fait et maintenant cela doit être aussi possible dans les grands pays.» Jean Asselborn a par ailleurs rappelé que l'UE était «un projet de paix, cela inclut l'humanité, la compassion» et qu'il n'y a «aucune raison de voir des enfants se perdre dans les décharges des îles grecques».

Le Luxembourg recueillera 12 réfugiés mineurs «Au XXIe siècle, on ne devrait pas jouer avec la vie des gens qui sont dans la misère», estime Jean Asselborn. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé au conseil extraordinaire consacré à la crise migratoire à la frontière gréco-turque que son pays accueillera 12 enfants non accompagnés.

Pris en charge par Caritas et par l'Office national de l'enfance (ONE), les jeunes réfugiés vont loger dans une maison louée dans le nord du pays et observer une période de quarantaine de 14 jours. Par après et tout au long de la procédure de leur demande de protection internationale, ils seront soutenus par Caritas et l'ONE dans leurs démarches de la vie quotidienne.

N'étant pas orphelins, ces jeunes réfugiés ont droit au regroupement familial. «Leurs parents, frères et sœurs pourront les rejoindre au Luxembourg», avait détaillé Jean Asselborn lorsqu'il avait dévoilé le processus de cet accueil. A terme, ce sont 40 et 50 migrants qui pourraient ainsi arriver.

