Si le nombre de cas positifs au covid-19 enregistrés ce mercredi a atteint un record depuis décembre 2020, le directeur de la Santé relativise. Le Dr Schmit préférant parler d'une «amplification artificielle».

Entretien avec le Dr Schmit

«Ne jamais paniquer sur une seule valeur»

Depuis le 20 décembre 2020, jamais le Luxembourg n'avait enregistré plus de 400 nouveaux cas covid en 24 heures. C'est pourtant le niveau que le pays vient d'atteindre à nouveau au milieu de semaine, avec 432 signalements d'infections en une seule journée. Une donnée que le directeur de la Santé veut immédiatement tempérer, cela même alors que la situation se dégrade fortement aux frontières. Aussi bien du côté belge qu'en Moselle française ou, pire encore, en Allemagne.

Pour Jean-Claude Schmit d'ailleurs, les ''mauvais chiffres'' de mercredi ont une justification plus calendaire que sanitaire.

Comment expliquez-vous la subite hausse de nouveaux cas signalée pour le 3 novembre dernier?

Dr Jean-Claude Schmit : «Tout d'abord, il faut dire qu'il est courant depuis le début de la crise covid que la direction de la Santé soit informée de plus de détections de cas covid le mercredi que le reste de la semaine. C'est un phénomène naturel, les gens se font beaucoup tester le lundi et mardi et les résultats tombent le mercredi. Concernant cette semaine en particulier, il a aussi fallu compter avec le lundi de Toussaint, un férié qui a décalé les rendez-vous vers le mardi. D'où en partie ce brusque rebond des chiffres.

Qu'est-ce que cela change ?

«Au lieu d'avoir des tests étalés sur cinq jours de la semaine, ils ne sont plus que sur quatre. En moyenne, ces derniers temps, nous recensions 160 nouveaux cas covid+ par jour. Avec le férié, il y a eu 24 heures de retard sur le reporting. Cela se voit clairement avec le nombre de tests qui a aussi doublé entre le mardi et le mercredi (ndlr : 2.255 tests effectués le mardi contre 4.569 le lendemain) et les résultats sont arrivés le mercredi. Il ne faut donc pas s’inquiéter de cette hausse, c'est une amplification artificielle.

Reste que le nombre de nouvelles infections progresse actuellement ?

«Nous sommes dans la quatrième vague, je ne le nie pas. La ministre de la Santé, Paulette Lenert, l'a bien dit. Mais le nombre de cas positifs s'explique aussi par le contact tracing qui marche fort. La hausse des cas d'infection au covid-19 reste toutefois moins dramatique que l'an dernier à la même date, je suis donc moins inquiet.

Il n'y a donc rien à retenir du pic de ce 3 novembre 2021 ?

«Si, il y a une leçon à tirer : il ne faut jamais paniquer sur une seule valeur, mais regarder une tendance. Je pense que les chiffres publiés ce soir retomberont à la normale.»

Tendance rétrospective Chaque semaine, le ministère de la Santé dresse un bilan hebdomadaire de la situation covid. Et c'est peu dire que, depuis la rentrée, les chiffres n'ont guère progressé dans le ''bon sens''. Pour les seules quatre dernières semaines, les autorités ont ainsi enregistré:

- 3.560 nouveaux cas positifs en un mois;

- 71 nouvelles hospitalisations;

- 10 victimes (sur 849 au total).



