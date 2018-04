«Nation Branding» à l'américaine sur le rocher du Bock

L'opportunité même du projet global de l'A31bis n'a pas été mise en cause. C'est davantage l'urgence de trouver une sortie à «une situation qui ne peut plus durer sur l'A31» qui a été soulevée, jeudi soir lors du débat public à Metz. Il a été question de péage et de nuisances sonores, de financement européen, du monorail, de résistance populaire et souvent... du Luxembourg.