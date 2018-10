Le 8 octobre 2017, Natalie Silva est devenue «la» première bourgmestre de Larochette. Ses origines cap-verdiennes l'exposent soudainement et lui valent aujourd'hui d'«être reconnue, partout où elle va» au Luxembourg. Un an après, elle parle avec émotion du jour de la Fête nationale, pense souvent à ses responsabilités jusqu'à ne pas pouvoir s'endormir.

Luxembourg 5 min.

Natalie Silva: larmes de fierté et nuits d'insomnie à Larochette

Maurice FICK Le 8 octobre 2017, Natalie Silva est devenue «la» première bourgmestre de Larochette. Ses origines cap-verdiennes l'exposent soudainement et lui valent aujourd'hui d'«être reconnue, partout où elle va» au Luxembourg. Un an après, elle parle avec émotion du jour de la Fête nationale, pense souvent à ses responsabilités jusqu'à ne pas pouvoir s'endormir.

Elle a le dynamisme chevillé au corps à la façon de son smartphone. Il vibre sans cesse mais sans bruit. «C'est une femme active qui a beaucoup de rendez-vous à droite et à gauche, sans être une femme pressée pour autant. Elle arrive à se concentrer et faire plusieurs choses en même temps, ce que les hommes n'arrivent pas toujours à faire. On fonctionne beaucoup par mails», sourit Bruno Brunetti.



Secrétaire de mairie de Larochette, il connaît bien Natalie Silva, 38 ans, puisqu'elle était déjà échevine durant la précédente législature, aux côtés de Pierre Wies. «La» sommité locale. Imaginez: quarante ans de présence au conseil communal dont vingt-six en tant que numéro un!

Même si elle s'occupe de plusieurs dossiers à la fois, elle garde toujours une oreille ouverte et prend des notes. A la maison communale les employés connaissent bien l'ancienne échevine. Photo: Maurice Fick

Bourgmestre de Larochette, «c'est énorme, c'est beaucoup de travail et de responsabilités. C'est tous les jours un autre défi. Nombreux sont les soirs où je suis au lit et je me demande comment gérer tout ça. Lorsque j'étais échevine il y avait toujours un responsable: le bourgmestre. Maintenant, c'est moi», raconte Natalie Silva. Consciente d'être au premier rang mais aussi des marches qu'il lui reste à gravir pour endosser toutes ces responsabilités avec un peu plus de recul.

«Une famille est venue sonner à ma porte»

Après le budget communal, la préparation de l'accueil du couple grand-ducal le 23 juin, les discussions menées avec les communes voisines pour partager le réseau d'eau potable à l'avenir, les travaux dans la commune et le combat quasi quotidien pour maintenir les nombreux services -dont le bureau postal et le commissariat- qui contribuent au bien-vivre au pied du château, un dossier préoccupe particulièrement Madame la bourgmestre.

«L'école est trop petite, tout comme notre maison-relais. On a de longues listes d'attente pour l'inscription d'enfants à la maison-relais et des parents sont dans l'attente. Cet été, cinq nouvelles familles sont venues s'inscrire en l'espace d'une semaine! Une famille est venue sonner à ma porte. Je comprends bien leur désarroi. Cela m'empêche d'ailleurs de dormir. Mais la seule solution est de construire une nouvelle école, alors on pourra agrandir la maison-relais», sait la bourgmestre.



La nouvelle école est déjà en cours de planification et verra le jour sur le Plateau de Birkelt où se trouvent les infrastructures sportives de Larochette. Natalie Silva «se fiche» bien de l'inaugurer ou pas, ce qu'elle veut «c'est une maison-relais suffisamment grande pour accueillir tous les enfants et une cour d'école digne de ce nom!» Reste à résoudre l'épineuse question du transport des élèves.



«J'avais les larmes aux yeux»

23 juin 2018. C'est la Fête nationale du Luxembourg. Natalie Silva guide le couple grand-ducal à travers le Larochette pittoresque et lorsqu'elle découvre la foule venue accueillir le grand-duc Henri et son épouse, l'émotion la submerge soudainement. Photo: Guy Wolff

De cette première année chargée, Natalie Silva conservera aussi une image forte. C'était le 23 juin, jour de la Fête nationale, en fin d'après-midi. Alors qu'elle guidait le Grand-Duc et la Grande-Duchesse dans le vieux quartier pittoresque de sa ville, «nous sommes arrivés d'en haut, par les escaliers, et là, Wouah! j'ai vu que la place était noire de monde. Tous les gens criaient "Vive!", les enfants agitaient des petits drapeaux et ils étaient heureux. J'avais les larmes aux yeux et me disait:"ils sont venus". J'étais alors très fière de la population de Larochette et de voir qu'une partie de la population, bien qu'elle ne soit pas née au Luxembourg, s'identifie aussi avec notre couple grand-ducal».



Connue comme étant la commune la plus portugaise du Luxembourg, Larochette «ne compte pas plus d'étrangers que Luxembourg-Ville ou qu'Ettelbruck , seulement à Larochette c'est beaucoup plus homogène: on dénombre une trentaine de nationalités mais les Portugais sont les plus représentés», pose Madame la bourgmestre. Larochette compte 2.146 habitants dont 55,5% d'étrangers précisément. Parmi eux, 40,6% sont de nationalité portugaise.

«Beaucoup de gens me reconnaissent» au Luxembourg



Si elle conservera toujours en mémoire la larme de son père Grégorio, qu'elle n'a vu pleurer que deux fois dans sa vie, des élections communales, elle a retiré une popularité inattendue. Depuis son élection, haut la main, le 8 octobre 2017 et sa médiatisation en tant que première femme d'origine cap-verdienne à accéder au poste de bourgmestre, «beaucoup de gens me reconnaissent, partout où je vais. Quand je donne mon nom au téléphone, tout le monde voit qui je suis».



Natalie Silva porte plusieurs casquettes: «Quand on me voit au parti, c'est celle de conseillère politique au CSV. En dehors, je suis la bourgmestre de Larochette. Et pour mon fils à la maison, c'est maman!» Photo: Maurice Fick

«Beaucoup me disent que je suis un bel exemple d'intégration. Je suis née à Ettelbruck et je me vois en tant que Luxembourgeoise mais les gens ne me voient pas comme telle à cause de ma couleur de peau», résume-t-elle. Elle ne se sent pas comme un symbole mais simplement comme une Luxembourgeoise engagée, décidée à apporter sa contribution pour faire avancer les choses. A force de répéter son message, les choses changent effectivement, reconnaît-elle. Un an après «beaucoup de gens me disent maintenant que je suis Luxembourgeoise».



Un an et six jours après son élection retentissante à Larochette (471 voix sur 897 électeurs inscrits), la jeune femme briguera pour la première fois un mandat de députée lors des élections législatives de ce 14 octobre. Et pas sur n'importe quelle liste: Natalie Silva fait partie des 20 députés qui figurent sur la liste du CSV pour le Centre aux côté de Claude Wiseler. «Le fait d'avoir été choisie pour figurer sur cette liste, c'est déjà une victoire pour moi», glisse-t-elle, en remettant son châle.



Elle en porte souvent car c'est une frileuse. D'ailleurs quand elle choisit de se mettre assise sur un radiateur plutôt qu'à sa place lors d'une réunion à l'hôtel de ville, c'est un vrai choix. Mais celle qui est conseillère politique pour le CSV depuis quatorze ans (elle y a fait un stage à la fin de ses études) n'a pas froid aux yeux. «Je n'ai rien à perdre», glisse-t-elle avant de tourner élégamment les talons et de filer vers le prochain rendez-vous. Toujours avec ce sourire qui la caractérise le mieux.