L'hiver qui se termine, marqué par un déficit de précipitations, n'a pas permis de recharger comme il le faudrait les nappes phréatiques au Luxembourg. Si la situation n'a rien de catastrophique, elle est néanmoins surveillée de près.

Nappes phréatiques au Luxembourg: pas d'inquiétude mais...

Pascal MITTELBERGER

Dans le sud-est de la France, dans le Var précisément, les dernières mesures de restriction de l'usage de l'eau avaient été levées le 15 décembre dernier, après une année 2022 catastrophique. Le 17 février dernier, la quasi-totalité de ce département a été placée en alerte sécheresse, en raison des faibles précipitations de l'hiver qui n'ont pas permis de recharger les nappes phréatiques.



Plus près du Luxembourg, en Lorraine voisine, la situation n'est guère plus reluisante. D'après nos confrères de France Bleu Lorraine Nord, «le manque d'eau en profondeur est inédit sur le territoire lorrain, du jamais-vu en 34 ans (depuis 1989). S'il ne pleut pas d'ici le printemps, la région pourrait se retrouver en situation de sécheresse avant l'été.»

Pour le moment, le niveau des nappes phréatiques est stable. Magali Bernard, administration de la gestion de l'eau

Qu'en est-il au Grand-Duché? Le pays se dirige-t-il vers la même situation dans les mois à venir? A l'administration de la gestion de l'eau, Magali Bernard, cheffe adjointe de la division des eaux souterraines et des eaux potables, tempère: «Il n'y a pas d'inquiétude mais nous sommes vigilants. Et nous espérons vraiment qu'il va pleuvoir dans les prochaines semaines.»

L'eau potable au Luxembourg L'eau potable consommée au Grand-Duché a deux origines:

• 50 à 55% provient des eaux souterraines via, par exemple, des sources ou des forages.

• Le reste provient du lac de la Haute-Sûre (elle est traitée à la station d'Eschdorf).

Faut-il le rappeler: l'année 2022 a été, selon AgriMeteo, l'année la plus chaude depuis 1838 au Luxembourg. De plus, selon MeteoLux, l'an passé a été marqué par un «déficit pluviométrique significatif» par rapport à la moyenne de la période 1991-2020. Cependant, les années précédentes avaient été, sur le plan hydrologique, «normales voire favorables», rappelle Magali Bernard. «Pour le moment, le niveau des nappes phréatiques est stable», ajoute-t-elle. En effet, c'est un cycle plus long qu'une seule année qu'il faut observer.



La sécheresse a décalé la recharge des nappes

Magali Bernard détaille le fonctionnement et explique pourquoi il faut être vigilant. «La recharge des nappes ne se fait pas de la même manière toute l'année. La période optimale se situe de novembre à avril, s'il pleut ou s'il neige.» Or, l'hiver 2022-2023 n'a pas vraiment répondu aux attentes de ce côté-là. Déjà, les sols très secs au sortir de l'été ont retardé la recharge. «Malgré les précipitations qu'il y a pu avoir de septembre à décembre dernier, il a fallu attendre fin décembre voire début janvier pour que les sols soient saturés. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les eaux ont continué à s'infiltrer vers les nappes.»

La période de recharge a donc, d'une part, été décalée de deux mois par rapport au calendrier habituel. D'autre part, le niveau des précipitations de ce début d'année 2023 n'incite pas à l'optimisme. «On comptait sur le mois de janvier mais cela fait trois à quatre semaines qu'il ne pleut presque pas. On espère vraiment qu'il va à nouveau pleuvoir, jusqu'en avril. Mais quand on regarde rien que les prévisions météo à dix jours, ce n'est pas très bon. En plus, la végétation commence déjà à se réveiller et cela va avoir un impact sur la recharge, puisque les plantes consomment une partie de l'eau de pluie avant qu'elle ne s'infiltre», indique Magali Bernard.

Douze jours consécutifs sans pluie en février • Contacté par virgule.lu, MeteoLux indique avoir relevé, à sa station du Findel, «12 jours consécutifs sans précipitations notables (niveau inférieur à 0,1 litre par mètre carré) entre le 5 et le 16 février inclus». Ce n'est pas habituel à cette période de l'année, mais ce n'est pas un record non plus. «Si l'on considère uniquement les mois de janvier et février, le record est de 27 jours du 7 janvier au 2 février 1987 inclus», ajoute MeteoLux. • AgriMeteo, service météo de la direction des services techniques de l'agriculture, fait sensiblement le même constat dans ses 39 stations réparties dans tout le Luxembourg. «La plus longue période sans pluie a été mesurée à Grevenmacher, Roeser et Trintange, elle a commencé le 4 février pour se terminer le 16.» Toutefois, précise AgriMeteo, «les cultures d'hiver se portent relativement bien jusqu'à présent, (...) le déficit de pluie n'a pas encore eu d'impact majeur».

Pour autant, si «la recharge des nappes phréatiques ne sera pas optimale cette année», la cheffe adjointe de la division des eaux souterraines et des eaux potables ne s'avance pas sur l'été prochain. «On ne peut pas encore se prononcer sur cette période. Pour l'instant, les besoins en eaux du pays sont garantis et on espère qu'ils le resteront. Mais les deux prochains mois sont importants», insiste-t-elle. L'experte n'anticipe pas non plus à plus long terme. «Une année avec peu de pluie ne va pas forcément avoir un impact significatif. Nos nappes sont robustes. Mais il ne faudrait pas que cela se répète, auquel cas cela deviendrait critique.»

Impossible de prédire des restrictions pour l'instant

Magali Bernard explique aussi qu'il est compliqué de comparer le Grand-Duché avec la situation française. «Au Luxembourg, la consommation d'eau baisse généralement en été car beaucoup de gens partent en vacances à l'étranger. En France, le long de certains littoraux, la population est parfois multipliée par quatre en été.» D'où les restrictions mises en place, dans le Var par exemple, région touristique par excellence.

Des restrictions, justement, Magali Bernard n'est pas en mesure de dire s'il y en aura dans les prochains mois au Luxembourg. «Nous suivons les variations des eaux souterraines et, en fonction, nous émettons des recommandations et nous discutons avec les communes», rappelle-t-elle simplement. Mais, le plus simple pour éviter d'en arriver là, est que chacun fasse attention à sa consommation d'eau. Et, surtout, que cette fin d'hiver et ce début de printemps voient enfin la pluie tomber.

