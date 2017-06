A 22 heures vendredi soir a été donné le départ d'une course pour le moins insolite dans la capitale luxembourgeoise. A défaut de pouvoir courir nus, plusieurs dizaines de coureurs ont juste enfilé leurs caleçons, sous-vêtements et tutus flashy pour une séance de rigolade.

L'organisateur n'ayant pas réussi à convaincre les autorités, c'est très légèrement habillés et non pas nus que les coureurs ont finalement participé au premier «Naked Mile Run» luxembourgeois. La course devait initialement avoir lieu le 13 mai mais avait été reportée à cause de la météo. Il faisait alors trop froid.



Cette fois une température plus clémente, un peu plus de 20°C, a permis de donner le départ de ce «mile» run (soit environ 1,6 km) devant le bar l'Apoteca. Les coureurs, certains l'ont fait pieds nus, ont traversé la ville en passant par la Place d'Armes et sous les fenêtres du Palais grand-ducal.



Une course pour la bonne cause puisque chaque participant s'est acquitté de 2 euros de participation (ou plus) qui ont ensuite été reversés à l'association Think Pink Luxembourg. Elle s'est fixée pour mission de soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.