Dans son discours à l'occasion de la Fête nationale, le Premier ministre Xavier Bettel a fait référence non seulement au grand-duc Jean mais a aussi appelé faire barrage à l'extrémisme.

«N'oublions pas d'où nous venons»

Dans son discours traditionnel de la veille de la fête nationale, le ministre d'Etat Xavier Bettel (DP) a rappelé le décès récent du grand-duc Jean, qui a été «un grand modèle pour les Luxembourgeois». En même temps, il a appelé à «la solidarité et la tolérance ainsi qu'au respect de l'homme et de la nature», idéaux que le monarque avait toujours défendus «avec discipline, fermeté et courage» de son vivant et dont la préservation relève désormais de la responsabilité de tous les Luxembourgeois.

Retrouvez ci-dessous le libellé intégral de son discours

Dir Dammen an Dir Hären, Erlaabt mer haut och un eise Grand-Duc Jean ze erënneren, deen eis op Ouschterméindeg fir ëmmer verlooss huet. Hien war e Mënsch, un deem mer eis konnten orientéieren. Seng Disziplin, Bestännegkeet, säi Courage a seng Loyautéit zu deene Wäerter, déi eis matenee verbannen, maachen hien zu engem wierkleche Virbild. Mir vermëssen de Grand-Duc Jean an dee Verloscht wäert eis nach laang begleeden. Gläichzäiteg huet hien eis eng Verantwortung iwwerlooss an et ass un eis fir sech haut derfir anzesetzen, dass Solidaritéit, Toleranz, Respekt vis-à-vis vu Mënsch an Natur och weiderhin zu Lëtzebuerg Bëstand hunn. Et ass eis Aufgab, dass mer eis wieren géint all Form vun Extremismus, dass mer net vergiessen, wou mer hierkommen an wou mer hiwëllen. Cher concitoyens, La richesse de notre pays ne se mesure pas uniquement en termes économiques – au contraire : Elle dépasse même le patrimoine historique, culturel et naturel – aussi vaste qu’il soit. La richesse du Luxembourg réside dans l’ouverture de notre société; Dans le fait que nous sommes un pays généreux, multilingue, cosmopolite et inclusif. Notre capital, notre force, c’est chaque femme, chaque homme résidant ou travaillant au Luxembourg. Avec son identité, son expérience et son mode de vivre, chaque citoyen - comme une pièce de puzzle – apporte sa valeur à l’ensemble. Chacun a son rôle à jouer. Et ensemble nous formons une image complète. Ech wënschen Iech a mengem perséinlechen Numm an am Numm vun der Regierung e schéinen Nationalfeierdag a vill schéi Momenter mat deene Mënschen, déi Iech wichteg sinn. Vive eise Grand-Duc, vive eis Grande-Duchesse an Vive eist Land.