Mi-décembre, le député ADR Fred Keup avait qualifié le ministre Franz Fayot de «sot» à la Chambre. Depuis, les députés ont été appelés à faire preuve de discipline. Quelles sanctions risquent ceux qui ne respectent pas les règles?

Discipline à la Chambre

«N'agissons pas comme des enfants à l'école maternelle»

Thomas BERTHOL Mi-décembre, le député ADR Fred Keup avait qualifié le ministre Franz Fayot de «sot» à la Chambre. Depuis, les députés ont été appelés à faire preuve de discipline. Quelles sanctions risquent ceux qui ne respectent pas les règles?

Un appel à la retenue et à la discipline. Jeudi 12 janvier, la conférence des présidents du Parlement (réunion des chefs de parti à la Chambre) s'est penchée sur l'affaire «Topert». Petit rappel des faits: le 15 décembre dernier, le député Fred Keup (ADR) avait qualifié le ministre de l'Économie Franz Fayot (LSAP) de «Topert» (en français: nigaud, sot), alors que ce dernier avait qualifié l'ADR «d'extrême droite» lors d'un débat à la Chambre. Le président de l'ADR avait alors écopé d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

«Je pense qu'il est important que nous ne nous comportions pas comme des enfants à l'école maternelle. Nous devons être un exemple pour la population et la jeunesse», souligne ainsi Josée Lorsché, présidente du groupe déi Gréng à la Chambre. «Lors de la conférence des présidents, le message a été lancé d'avoir une certaine retenue et discipline. Nous étions tous d'accord qu'il faut se ressaisir pour les huit derniers mois qui restent avant les prochaines élections législatives. Il est essentiel que nous ne tombions pas dans la vulgarité», explique de son côté Gilles Baum.

Le chef de file du DP à la Chambre considère l'ADR, de par son attitude au Parlement, comme un «parti de droite conservatrice qui, avec ses propos, est proche de l'AFD en Allemagne ou du Front national en France». En juillet dernier, le président de l'ADR Fernand Kartheiser avait clairement réfuté l'étiquette d'extrême droite: «Il n'y a pas d'extrême droite au Luxembourg et il ne faut pas l'inventer. Nous sommes un parti conservateur.»

«Quand une personne est attaquée ou insultée, c'est mon rôle d'intervenir et de retirer la parole à Fred Keup. Un mot comme ''Topert'' n'a pas sa place à la Chambre, c'est tout simplement intolérable», avait souligné le président du Parlement, Fernand Etgen (DP), début janvier sur les ondes de RTL. Ce dernier a ainsi fait la différence entre le débat d'idées, où c'est aux députés de se défendre, et les insultes. Celui qui se surnomme «Le Tigre» a également concédé que les règles de sanctions étaient assez «floues»: «J'ai pour cette raison confié récemment à notre cellule scientifique de renforcer les règles de discipline.»

Sollicité, le service des relations publiques de la Chambre précise que «ce n'est pas la cellule scientifique elle-même qui renforce les règles de discipline, elle est plutôt chargée d’une étude en la matière». Selon une porte-parole du Parlement, «cette étude sert de base aux travaux du niveau politique qui pourrait décider de changer, d'aménager ou de renforcer les règles concernant la discipline. À ce stade, ces travaux ne sont pas publics.» Le service des relations publiques dit également ne pas avoir de relevé des sanctions pour des insultes proférées à la Chambre.

Lors de son interview accordée à RTL, Fernand Etgen avait indiqué que l'étude de la cellule scientifique était entre les mains de la commission du Règlement. Celle-ci est en charge des règles et du bon fonctionnement de la Chambre. La députée Josée Lorsché fait partie des membres de cette commission, mais dit ne pas en avoir pris connaissance.

Quelles sanctions pour manque de discipline?



Selon l'article 52 du règlement de Parlement, les peines disciplinaires peuvent aller du rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, à la privation de parole. Un blâme peut également être émis envers un député avec inscription au procès-verbal.

Le président de la Chambre peut aussi prononcer un blâme avec exclusion temporaire contre «tout député qui a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction, a fait appel à la violence ou s'est rendu coupable d'outrage envers le Parlement ou son président.» Dans ce cas, le député sanctionné n'a pas le droit «de réapparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée».

Faut-il renforcer les règles de discipline? «Nous sommes tous des adultes et la majorité sait quand même comment se comporter. Il y a toujours des discussions, mais c'est politique et c'est de bonne guerre. Mais nous devons revenir à la raison si certains perdent plus facilement leurs nerfs», glisse Josée Lorsché.

Un président peu exemplaire Notons que la commission du Règlement est présidée par le député ADR Roy Reding. Ce dernier a, en tant que président, la responsabilité de convoquer les réunions de la commission. Mais il ne le fait pas assez souvent depuis le début de la législature, selon la cheffe de file des Verts à la Chambre, Josée Lorsché: «Nous souhaitons que cette commission se réunisse davantage mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Il est tout de même adulte et devrait connaître ses responsabilités en tant que président d'une commission.» Josée Lorsché, membre de la commission du Règlement, dit ne pas avoir pris connaissance de l'étude de la cellule scientifique. La députée écologiste estime qu'il est problématique de confier la présidence de la commission du Règlement à Roy Reding. Elle rappelle notamment son rôle sulfureux pendant la pandémie de covid: «Son comportement était loin d'être sérieux quand il a dit qu'il voulait apporter le virus dans le contexte de menaces adressées au Premier ministre et à la ministre de la Famille. J'avais dit à l'époque dans une déclaration que c'était une blague qu'il soit en charge du bon fonctionnement de la Chambre et qu'il devait démissionner. Il ne correspond pas à ce poste, parce qu'il montre au grand public qu'il n'est pas capable de se comporter de manière responsable. Il avait notamment divulgué les adresses de journalistes et était tout sauf un exemple.»

