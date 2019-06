Ce weekend du 15 et 16 juin promet d'être sportif: entre le «Red Bull 3en1» du Skatepark de la Pétrusse et la journée mondiale du yoga, découvrez les activités proposées au Luxembourg.

Musique, yoga et BMX au programme de ce weekend

Samedi 15 juin

Pour les fans de vélos, l'événement de ce weekend se trouve assurément du côté du Skatepark de la Pétrusse, où des dizaines de stars du BMX viendront assurer le show, de midi à 20 heures. Le «Red Bull 3en1» accueille cette année Anthony Perrin, un champion français qui fait figure de nouvel invité de cette édition 2019.

Autre ambiance du côté d'Useldange, où la fête médiévale aura lieu ce samedi de 11h à 1 heure puis dimanche de 10h à 19 heures.

La fête de la Nature aura lieu à la maison de la nature de Kockelscheuer samedi de 14h à 18 heures et dimanche de 10h à 18 heures. L'occasion pour petits et grands de découvrir 50 activités liées au thème de la durabilité. Plus de 4.000 visiteurs sont attendus sur les deux jours.

Le Knuedler accueillera samedi l'Intra Urban Youth Dance: 23 groupes de danseurs s'affronteront de 15h30 à 22 heures.

La 52ème marche internationale de Diekirch aura également lieu ce samedi et dimanche: une marche militaire, qui s'est depuis démocratisée et réunit chaque année des centaines d'hommes et de femmes venant de France, Belgique, Allemagne ou Luxembourg.

A l’occasion du 20e anniversaire de l’euro, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) ouvrira les portes de son siège, situé au 2, boulevard Royal, au public, le 15 juin à partir de 10h00 jusqu'à 18 heures. Au programme: un question-réponse avec le gouverneur, Gaston Reinesch mais aussi un atelier pour découvrir les signes de sécurité non visibles à l’œil nu sur les billets de banque.

Dimanche 16 juin

La Fédération nationale des écoles luxembourgeoises de yoga (FNELY), en collaboration avec l'ambassade d'Inde au Luxembourg, propose ce dimanche des séances de yoga gratuites, à l'abbaye de Neumünster, à l'occasion de la Journée mondiale du yoga. L'occasion d'ouvrir ses «chakras» durant deux séances de 45 minutes chacune, à 10h15 et 11h15.

