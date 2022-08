Des milliers de personnes ont animé le centre du village de Greiveldange à l'occasion de l'Assomption. En raison de la sécheresse, le "Wësch" était malheureusement une denrée rare.

Musique et ambiance festive lors du Léiffrawëschdag

Après deux ans de pause en raison de la pandémie, plus de 4.000 fêtards se sont à nouveau retrouvés au centre du village de Greiveldange pour fêter le Léiffrawëschdag et garder les coutumes vivantes. Lors de la messe de l'Assomption, l'accent a été mis sur le «Krautwisch», que le curé a béni conformément à la tradition.

Le Wësch est composé de 30 herbes sauvages et sa composition est strictement réglementée : on y trouve par exemple de la camomille, du millepertuis, de l'achillée, de la menthe poivrée ou de la mélisse citronnée. Pour finir, un oignon et une carotte sont ajoutés au Wësch. Selon la croyance populaire séculaire, le bouquet d'herbes est censé éloigner les malheurs des hommes et protéger les animaux de l'étable contre les maladies.

Peu d'herbes à trouver

En cet été exceptionnellement sec, il a toutefois été extrêmement difficile de trouver les herbes sauvages. «La plupart d'entre elles poussent au bord des chemins. Cette année, tout y est complètement desséché», explique Francine Kieffer, de l'association Greiweldenger Leit, qui organise la fête populaire.

En général, les membres de l'association ramassent suffisamment d'herbes pour faire 60 ou 70 «Krautwische», qui sont ensuite vendus aux visiteurs de la fête au profit d'une bonne cause.

«Cette année, ce n'est pas possible. Nous avons réussi tant bien que mal à rassembler des herbes pour le Wësch à l'église et pour nous-mêmes à titre privé», déclare Francine Kieffer.

La tradition de la cuisson à la chaux

Les participants à la fête ont pu admirer ce lundi au Wäschbur une exposition de dizaines de tracteurs historiques. Non loin de là se trouvent deux fours à chaux, symboles d'une autre tradition à Greiveldange. Jusqu'au 19e siècle, on brûlait en effet de la chaux à partir de la roche calcaire de qualité de la région. Cette activité complémentaire lucrative pour les villageois représentait toutefois beaucoup de travail : pendant la cuisson, le four devait être surveillé 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Depuis peu, les deux fours à chaux du Wäschbur sont couverts et ont été équipés de panneaux d'information.

Outre des plats et des boissons de la Moselle, l'association avait également aménagé un coin pour les enfants. Les petits fêtards pouvaient y sauter sur un château gonflable ou se faire maquiller lors d'une séance de «face painting». En outre, une trentaine de stands de loisirs et d'artistes proposaient leurs œuvres décoratives.

En raison du grand nombre de visiteurs, un service de navette de bus a été mis en place de Canach à Remich en passant par Greiveldange et Stadtbredimus. Les visiteurs pouvaient donc combiner la Léiffrawëschdag et la fête de Bacchus de Remich sans aucune voiture.

