Les pluies diluviennes tombées par deux fois sur la région du Mullerthal, début juin, ont endommagé bâtiments, routes et ponts, mais aussi bon nombre de sentiers de marche. Plus de la moitié des 145 sentiers de cette région très touristique ont dû être fermés. Des élèves policiers ont prêté main-forte.

Mullerthal: les élèves policiers sont sur la brèche

(asc - trad. MF) – Dix semaines après les fortes pluies du début juin, les travaux de réparation se poursuivent en de nombreux endroits dans la région du Mullerthal - Petite Suisse luxembourgeoise. Ces lundi et mardi, les employés de Office régional du Tourisme Mullerthal et le Service de l'entraide des Comité national d'entraide sociale ont reçu le soutien de 82 élèves policiers:

"Ces policiers en cours de formation viennent de terminer leur première année à l'Ecole de police. Comme leur stage pratique ne commence pas avant une semaine, nous voulions faire bon usage de cette période de transition et proposer notre aide à l'ORT», explique le commissaire en chef Gilbert Feller, instructeur à l'Ecole de police. Et ce soutien était plus que le bienvenu.



Parce que d'une part, les planches et poteaux en bois de la forêt de Beaufort ont dû être transportés sur un kilomètre à travers la forêt à dos d'hommes. D'autre part, grâce à cette main-d'œuvre supplémentaire, les réparations ont été effectuées plus rapidement. De sorte que quatre ponts en bois cassés ont pu être réparés ou reconstruits en deux jours!

Mardi, la secrétaire d'Etat au Tourisme, Francine Closener, s'est rendue sur le site pour se faire une idée du travail effectué dans la forêt où 85% des sentiers sont entièrement praticables à pied.



«Il reste dix zones de dégâts majeurs dans la région qui nécessiteront davantage de temps pour être remises en état. Mais il est important que la région du Mullerthal soit à nouveau accessible, même si les touristes doivent parfois accepter de faire un petit détour », explique Sandra Bertholet de l'ORT Mullerthal.