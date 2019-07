Moustique tigre et chenille urticante comme à la maison

La météo favorise la prolifération de la processionnaire du chêne tandis que le tourisme facilite l'arrivée du moustique tigre dans nos régions. Le point sur les risques pour la santé et la prise en compte de ces phénomènes par les autorités en cinq questions.

Particulièrement présente cet été en Lorraine, la processionnaire du chêne a été signalée dans plusieurs quartiers de la Ville de Luxembourg. Celle-ci avait d'ailleurs été contrainte de fermer l'aire de jeux située rue de Bridel au «Bambësch» pour en retirer 288 nids de chenilles à poils urticants. Quant au moustique tigre, qui s'étend largement en Europe, «il n'y aucune raison que le Luxembourg soit épargné», estime le Dr Jean-Claude Schmit, Directeur de la santé .



Dr Jean-Claude Schmit: «Les températures élevées favorisent évidemment le développement des moustiques en général. Cependant, l’introduction de nouvelles espèces dans nos régions semble essentiellement favorisée par le transport international de produits (par exemple des pneus usés qui contiennent des restes d’eau de pluie à l’intérieur, contaminés par des œufs de moustiques), le tourisme (les moustiques se déplaçant alors en voitures, bus ou même avions) comme par le changement climatique.

Dr Jean-Claude Schmit: Oui, ces moustiques s'acclimatent sous nos climats. Ceci n’est pas un nouveau phénomène, au Moyen Âge déjà certaines régions du nord de l’Europe étaient contaminées notamment par des moustiques qui transmettaient alors la malaria.

Dr Jean-Claude Schmit: «Actuellement non. Les moustiques présents au Luxembourg ne sont pas porteurs d'infections. Afin qu’il y ait un risque de santé publique, il faut en effet deux conditions : primo que le « bon » moustique soit présent et secundo, que ce moustique soit porteur d’un virus ou parasite qui peut être dangereux pour l’homme. Donc, le simple fait d’avoir des moustiques tigres ne constitue pas encore un danger sanitaire pour l'heure.

Dr Jean-Claude Schmit: Le projet d’établissement d’une carte des moustiques au Luxembourg se réalise par la collaboration du ministère de l’Environnement, du Naturmusée et de la Direction de la santé. Un travail mené avec un expert suisse. Les relevés réalisés n’ont pas encore permis de détecter le moustique tigre en 2019.



À partir de 2020, un système de surveillance systématique, notamment dans les aires d’autoroute et les gares de trains ou de bus internationaux, sera mis en place par la Direction de la santé.»

D'où viennent les processionnaires du chêne ?

Dr Pierre Weicherding et médecin-chef de l’Inspection sanitaire : «La processionnaire du chêne est décrite en Europe depuis au moins 250 ans. Du point de vue historique on retient au Luxembourg une prolifération accrue en 1869 dans la région de Schengen. Ainsi, d’importants dégâts dans les forêts de chênes autour de Schengen en cette année avaient été décrits.

La prolifération de la processionnaire du chêne connaît une évolution cyclique d’année en année. Ces proliférations cycliques dépendent souvent de la situation climatique au printemps. Un printemps chaud et sec s'avère plutôt favorable au développement de la processionnaire, tandis qu’un printemps humide et frais ralentit son évolution. Une influence du changement climatique sur la propagation de la processionnaire du chêne n’est pas encore démontrée scientifiquement, mais semble bien jouer un rôle important, surtout dans son expansion géographique».