Covid-19 au Luxembourg

Motus sur le virus depuis la rentrée scolaire

Patrick JACQUEMOT Le ministère de l'Education luxembourgeois a fait le choix de ne plus communiquer sur le nombre d'élèves et d'enseignants infectés. A une exception toutefois : en cas de crise.

«Plus de place pour l'enseignement, moins pour le virus.» Ce credo porté et répété par le ministre de l'Education, Claude Meisch (DP) a non seulement choisi de le décliner dans l'organisation pédagogique mais aussi dans la communication. Ainsi, c'en est fini depuis la mi-septembre des bulletins hebdomadaires qui informaient sur la circulation du covid-19 en milieu scolaire. Le dernier en date remonte à l'ultime semaine de cours en juillet dernier. Il était alors question de 226 nouveaux cas signalés parmi élèves et enseignants.

Désormais, pour faire un état des lieux sanitaire des jeunes Luxembourgeois en âge de fréquenter écoles, lycées ou centres de compétences, le ministère de l'Education renvoie sur le bulletin hebdomadaire de la Santé. Celui-ci faisant «état du nombre de cas positifs par catégories d’âge, dont celles dans lesquelles on retrouve les enfants et jeunes scolarisés».

Pour le dernier en date, on note par exemple qu'un nouveau cas covid+ sur cinq a été dépistés parmi les 0-9 ans, dans la semaine du 13 au 19 septembre. De quoi forcément perturber l'organisation scolaire. Mais difficile de connaître l'impact de l'épidémie sur le personnel enseignant...

Pour autant, le ministère de l’Éducation nationale s'engage à évoquer la situation virale, en tout cas sur «toute situation exceptionnelle qui se présente». Ainsi, l'administration en charge de quelque 108.000 élèves (privé et public) s'engage à être transparente «en cas de chaîne d’infection dans une ou plusieurs écoles». Si tel devait être le cas, le descriptif serait également intégré dans le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé.

Pour rappel, cette deuxième rentrée scolaire effectuée sous le signe du coronavirus se caractérise par trois changements : le double autodépistage proposé chaque semaine aux écoliers du fondamental, la fin de l'obligation du port du masque et la mise en place de campagne de vaccination anti-covid pour les jeunes de plus de 12 ans directement au sein des lycées. A charge pour les équipes mobiles d'intervenir auprès des adolescents intéressés.

