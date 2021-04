Le décès à l'hôpital d'une femme de 74 ans se retrouve au cœur d'une enquête du parquet après le signalement de son médecin traitant. Une autopsie a été réalisée, mais les résultats ne sont pas encore connus, indiquent mercredi les autorités judiciaires.

Luxembourg 3 min.

«Mort suspecte» d'une patiente vaccinée au Luxembourg

Jean-Michel HENNEBERT Le décès à l'hôpital d'une femme de 74 ans se retrouve au cœur d'une enquête du parquet après le signalement de son médecin traitant. Une autopsie a été réalisée, mais les résultats ne sont pas encore connus, indiquent mercredi les autorités judiciaires.

Évoquée mercredi matin par le Dr Jean-Claude Schmit auprès de nos confrères de RTL, l'enquête autour d'une «mort suspecte» a été confirmée mercredi après-midi par le parquet. Alors que le directeur de la Santé avait gardé le silence quant aux informations relatives à l'identité de la victime, aux circonstances du décès et au nom du sérum injecté, les autorités judiciaires apportent quelques précisions.

Enquête après le décès d'un vacciné au Luxembourg L'injection du vaccin anti-covid a-t-elle été fatale à une personne d'une cinquantaine d'années? La direction de la Santé et la justice luxembourgeoises se penchent sur cette question.

Dans un communiqué publié vers 13h, l'administration judiciaire indique avoir été informée «le 10 avril 2021» du décès à l'hôpital «d'une femme âgée de 74 ans». Un signalement émanant de son médecin traitant qui n’exclurait pas «une relation entre le décès de cette personne et sa vaccination avec le vaccin AstraZeneca (...) deux semaines auparavant». Une autopsie a été ordonnée samedi dernier, jour du décès de la victime, et réalisée mardi.

«Les autorités judiciaires sont en attente des résultats», détaille le communiqué qui précise que la direction de la Santé sera informée des conclusions des analyses effectuées «le moment venu» et qu'«en l'état actuel de la procédure (...) toute conclusion prématurée relèverait de la spéculation».

Dans un communiqué publié vers 15h, le ministère de la Santé indique que la patiente est décédée «des suites d’une hémorragie cérébrale associée à une thrombocytopénie et à une coagulation intravasculaire disséminée» et précise que cette dernière avait reçu une première injection «en date du 23 mars». Analysé «en concertation étroite avec le Centre régional de pharmacovigilance de Lorraine à Nancy» pour «évaluer les causes exactes du décès», ce cas constitue une première au Luxembourg, quatre mois après le début de la campagne de vaccination.

Cette dernière a permis, à ce jour, l'administration de 135.091 doses. Ce qui correspond à plus de 100.000 personnes vaccinées, dont majoritairement les plus de 65 ans. A noter que ce signalement intervient alors que de plus en plus de doutes apparaissent sur les effets indésirables des vaccins anti-covid. A commencer par les formules AstraZeneca mais également Johnson & Johnson dont, mardi, le déploiement en Europe a été suspendu. La formule Moderna, elle, est jugée un peu moins performante qu'initialement annoncé.

Le Luxembourg maintient son cap avec AstraZeneca Après les conclusions de l'EMA, le gouvernement a annoncé mercredi poursuivre son utilisation du vaccin du laboratoire suédo-britannique. Si certains pays émettent toutefois des restrictions, le pays lui ne prévoit pas de «distinction d'âge ou de sexe».

Pour mémoire, le Luxembourg dispose pour l'heure de cinq centres de vaccination et ambitionne d'accélérer la campagne pour immuniser 150.000 personnes supplémentaires d'ici au 1er juillet prochain. Début avril, le gouvernement avait maintenu sa confiance dans le vaccin mis au point par AstraZeneca, rebaptisé Vaxzevria, après que l'Agence européenne des médicaments eut confirmé que l'utilisation de ce sérum comporte plus de bénéfices que de risques.

Contacté mercredi, le ministère de la Santé, indique que «la campagne de vaccination ne sera pas modifiée en attendant les résultats de l'autopsie, mais aussi d'une contre-indication de la part de l'Agence européenne des médicaments.» Interrogée sur la potentielle accélération de la mise en place d'une agence luxembourgeoise, la porte-parole du ministère indique que «les travaux sont en cours», sans préciser une quelconque date de mise en service effective.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.