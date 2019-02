On en sait un peu plus ce mardi sur le vaste détournement de fonds publics découvert à la CNS. Le ministre de la Sécurité sociale et le directeur de la Caisse étaient face aux députés dans la matinée.

"Montant manquant" à la CNS: les soins étaient remboursés deux fois

On en sait un peu plus ce mardi sur le vaste détournement de fonds publics découvert à la CNS. Le ministre de la Sécurité sociale et le directeur de la Caisse étaient face aux députés dans la matinée.

(ChB) - Ce mardi matin, le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et Christian Oberlé, étaient face à la commission parlementaire du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour détailler le mode opératoire des deux agents de la CNS accusés de détournement de fonds.

Détournement de fonds à la CNS: deux agents falsifiaient les factures Le ministère de la Sécurité sociale a indiqué lundi que la Caisse nationale de santé (CNS) a porté plainte contre deux de ses agents pour «comportement frauduleux». Le montant de l'escroquerie n'a pas été communiqué.

Qualifiés de "criminels" dans le communiqué publié sur le site de la Chambre des députés, ces fonctionnaires auraient falsifié des factures émises lors de soins médicaux à l'étranger afin que les prestations soient remboursées deux fois par la CNS: une première fois à l’assuré, puis une deuxième sur "un compte lambda".

Une faille dans le système

Ils auraient trouvé une faille dans le système de remboursement en ce qui concerne le volet international, qui s’est développé rapidement ces dernières années et est devenu très complexe, selon Christian Oberlé.



L'ampleur de l'escroquerie n'a pas été révélée, malgré le chiffre de 2 millions d'euros sorti dans la presse: Romain Schneider évoque "un montant manquant".



On sait maintenant que ce sont des collaborateurs qui ont découvert ces documents falsifiés et en ont notifié immédiatement la direction. Le ministre a précisé que, vraisemblablement, l'escroquerie s'est étalée sur "une longue période". Il a encore confirmé qu'aucun assuré n’a été lésé.

Les députés ont demandé une deuxième réunion afin d'assurer le suivi du dossier et d’avoir des explications plus détaillées sur le système de remboursement, aux niveaux national et international (par exemple lors d’une consultation à l’étranger).