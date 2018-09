75 élèves y feront leur rentrée cette semaine. Elle fait partie des quatre établissements publics du pays à offrir un enseignement européen dès cette rentrée.

Luxembourg 14

Mondorf-les-Bains inaugure son école internationale

75 élèves y feront leur rentrée cette semaine. Elle fait partie des quatre établissements publics du pays à offrir un enseignement européen dès cette rentrée.

Ce samedi, le ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch, Lex Delles, le bourgmestre de la commune de Mondorf-les-Bains et Camille Weyrich, le directeur de l’Ecole internationale ont inauguré les locaux flambants neufs du nouvel établissement.

14 Steve Hopp

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp Steve Hopp

L'EIMLB ouvre ses portes en cette rentrée scolaire. Il s'agit d'une école publique luxembourgeoise basée sur le modèle des écoles européennes publiques agréées.

Multiculturelle, plurilingue et ouverte sur la société, l’EIMLB accueillera 75 élèves dès ce lundi, répartis en deux classes de première année de l’école primaire (sections francophone et anglophone et trois classes de première année de l’enseignement secondaire européen (sections francophone, anglophone et germanophone).

Par la suite, il est prévu que l'école s'étoffe avec:

un cycle maternel ( early education 2 années)



2 années) des classes préparatoires (3 années)



des classes d’accueil



des classes de l’enseignement secondaire général



et des classes de formation professionnelle.

Quatre écoles internationales publiques

Désormais, à travers le Luxembourg, quatre établissements scolaires publics dispensent un enseignement européen: