Mondorf-les-Bains contesté comme centre de vaccination

Patrick JACQUEMOT La cité thermale était-elle le site idéal pour accueillir le point central d'injections anti-covid pour les habitants de l'Est du pays? Plusieurs députés en doutent.

Luc Feller avait prévenu : pas simple de trouver le 5e site qui accueillerait un centre de vaccination dans l'Est du Luxembourg. Et à peine le choix de Mondorf-les-Bains évoqué ce weekend que les critiques ont commencé à pleuvoir sur le responsable du Haut-commissariat à la protection nationale. Mais où trouver ailleurs «un hall de plus de 1.000 m2, facilement accessible par les transports en commun et en voiture, et surtout libre pour les six prochains mois»?

Alors que ce 18 janvier marque la réouverture du centre de vaccination du Hall Victor-Hugo dans la capitale, c'est donc vers le Home Scouts de Mondorf que se tournent les regards. Après Belval, Ettelbrück, Luxembourg-ville et au Findel, c'est là que pourraient avoir lieu les injections anti-covid. Sauf que, notamment, trois députés CSV s'étonnent de ce choix. «Trop loin pour les habitants des cantons d'Echternach ou Grevenmacher», pestent Léon Gloden, Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch. Et de demander déjà un second centre de vaccination pour la partie orientale du Grand-Duché.

Aux yeux des autorités sanitaires, le site de Mondorf avait pourtant toutes les capacités requises. Un vaste parking, une bonne accessibilité, plusieurs entrées et sorties pour gérer le flux de visiteurs et une capacité de vaccination estimée à 1.000 passages par jour. Même les scouts étaient prêts à céder les lieux pour la bonne cause, et permettre à la campagne vaccinale débutée le 28 décembre dernier de se poursuivre au mieux...

Les députés DP, Carole Hartmann et Gilles Baum, ont eux aussi été étonnés de cette localisation. Ils ont d'ailleurs interpellé la ministre de la Santé via question parlementaire. Qu'importe si depuis quelques jours des ouvriers travaillent à l'aménagement des lieux, les parlementaires attendent du gouvernement une relocalisation du centre de vaccination ou la création d'un sixième point d'accueil dans le pays.





