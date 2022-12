La construction du deuxième plus grand centre sportif du pays se rapproche : le bourgmestre de Mondorf-les-Bains a signé le permis de construire.

Complexe sportif

Mondorf: le permis de construire du vélodrome est signé

L'avancement du projet du premier vélodrome du Luxembourg est de plus en plus visible : Steve Reckel (DP), bourgmestre de la commune de Mondorf-les-Bains, a récemment signé le permis de construire nécessaire à la réalisation du complexe. Il l'a fait savoir via son compte personnel sur les réseaux sociaux.

Il en ressort que les prescriptions nécessaires à la construction sont remplies, comme le montre le document reproduit. Selon le permis, la construction d'un complexe sportif comprenant un vélodrome, une piscine et un parking est prévue. «Les travaux doivent être mis en adjudication prochainement, nous les préparons depuis un certain temps», indique le bourgmestre.

Vélodrome de Mondorf: une boîte à camembert au toit végétal Après des décennies de discussions, le vélodrome national de Mondorf est maintenant sur de bons rails: vendredi, le jury a présenté le gagnant du concours d'architectes.

Il n'est pas certain que la Chambre des députés signe cette année encore la loi de financement relative au projet de construction d'un coût de 115 millions. Le projet de loi, qui doit régler l'acquisition du vélodrome par l'Etat et le financement des autres travaux nécessaires à la construction, a entamé son parcours au début de l'année.

Début des travaux début 2023

Le futur complexe sportif a été officiellement baptisé du nom du fils du grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie, lors de sa présentation publique en novembre. Le «Complexe sportif Prince Charles» devrait devenir la deuxième plus grande installation sportive du pays après la Coque du Kirchberg.

La construction doit avoir lieu à Mondorf-les-Bains sur le terrain «op Gréimelter» entre le stade John Grün et l'autoroute A13 et devrait commencer début 2023. Quatre ans sont prévus pour les travaux de construction ; en 2027, les premiers sportifs, élèves et visiteurs pourront entrer dans le complexe sportif.



