Greenpeace a présenté sa nouvelle plateforme en ligne pour promouvoir les énergies renouvelables auprès des citoyens luxembourgeois. Celle-ci va permettre à chaque résident luxembourgeois qui le souhaite, de devenir un "Energiebierger".

Luxembourg 3 min.

Mon toit photovoltaïque: Greenpeace vous accompagne vers la transition énergétique

Greenpeace a présenté sa nouvelle plateforme en ligne pour promouvoir les énergies renouvelables auprès des citoyens luxembourgeois. Celle-ci va permettre à chaque résident luxembourgeois qui le souhaite, de devenir un "Energiebierger".

(VR) - Avec cette nouvelle plateforme, Greenpeace veut rassembler les citoyens et citoyennes, les coopératives ainsi que les entreprises spécialisées afin de donner une nouvelle impulsion à l'expansion des énergies renouvelables au Luxembourg.

"Malgré le potentiel considérable des énergies renouvelables, il n'a jusqu'à présent pas été possible de mobiliser de manière substantielle les citoyens luxembourgeois pour produire leur propre énergie", explique Frank Thinnes, chargé de campagne Energies renouvelables chez Greenpeace.

"L'objectif de notre plateforme est de soutenir les citoyens luxembourgeois à réaliser leur propre projet solaire ou ceux d'autres citoyens, ainsi que des projets d'installations en co-propriété".

437.000 personnes pourraient autoproduire leur électricité

Ce projet n'est donc pas seulement informatif, il est également expliquatif et va permettre à toutes personnes souhaitant se lancer de bénéficier d'un suivi et de tout l'accompagnement dont elles ont besoin. Le but est aussi de combler le retard que peut avoir le Luxembourg sur cette thématique.

En effet, le Grand-Duché est à la traîne dans la production d'énergies renouvelables en Europe ainsi qu'au niveau mondial. Selon les chiffres officiels, la production nationale d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique en 2016 ne couvrait que 0,4% de la consommation énergétique du pays.

Il est difficile d'expliquer ce retard: "C'est une question que tout le monde se pose. C'est sans doute le manque de motivation. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons crée cette plateforme. Nous voulons motiver et rassembler les gens autour de ce défi."

La plateforme vous met en relation avec les bons professionnels archives LW

Selon une étude de l'agence CE Delft , d'ici 2050, plus de 437.000 personnes pourraient autoproduire leur électricité au Luxembourg. Pour le moment, cet objectif semble très loin. En effet, seulement 6.379 installations photovoltaïques étaient présentes sur le territoire en 2016.

La question est de savoir quels sont les obstacles venant à l'encontre du développement de ce type d'énergie.

Selon Martina Holbach, chargée de la campagne climat chez Greenpeace, le problème majeur est le suivant: "Il y a beaucoup de mesures à prendre pour soutenir les futurs citoyens de l'énergie. Les conditions de subvention pour l'énergie solaire et l'autoconsommation de l'électricité produite ne sont pas à l'heure actuelle très attrayantes".

"Par exemple, pour les petites installations, les subventions ont trop baissé. Le tarif d'injection sur 15 ans est trop bas. Si cela ne change pas, il sera compliqué de mener à bien les objectifs énergétiques du futur", rajoute Franck Thinnes.

"Le but est de motiver les gens"

Par ailleurs, cette nouvelle plateforme va permettre d'offrir aux personnes intéréssées, la possibilité de calculer le potentiel d'énergie solaire de leur toit, de réaliser des calculs d'efficacité et de solliciter des conseils professionnels.

Le but de notre site est donc de motiver les gens, de les accompagner dans les différentes démarches et enfin, de les mettre en relation avec des professionnels

"Les gens reçoivent les informations à propos du développement des énergies renouvelables. Le problème c'est que mis à part ce côté informationnel, il n'y a aucun suivi derrière. Le but de notre site est donc de motiver les gens, de les accompagner dans les différentes démarches et enfin, de les mettre en relation avec des professionnels pour que les projets se concrétisent. Nous sommes donc là pour faciliter le chemin vers la transition énergétique."



Grâce à ce projet, même les individus qui n'ont pas de toit disponible, mais qui veulent investir dans les énergies renouvelables, peuvent s'informer sur la plateforme et soutenir les projets solaires d'autres ménages ou de coopératives énergétiques. De plus, cette dernière va inciter les communes ainsi que les entreprises à rendre leurs toits inutilisés disponibles pour pouvoir construire un projet durable.

Une question demeure maintenant en suspend, à savoir si ce nouveau concept va motivier les citoyens comme l'aspire l'association, et si celui-ci va aider le pays à passer un nouveau cap en matière d'utilisation des énergies renouvelables.

Soucieux de l'impact qu'a le changement climatique sur notre planète et souhaitant contribuer à la promotion des énergies renouvelables au Luxembourg en devenant un "Energiebierger", vous pouvez désormais vous rendre sur cette nouvelle plateforme.