Septembre serait le mois des (vraies) résolutions. Ainsi, ceux qui désirent se mettre (enfin!) au sport auraient plus de chance d'y parvenir en cette fin d'été qu'en janvier. Mais cela nécessite quelques sacrifices.

Le sport, maintenant ou jamais?

«Mon petit-déjeuner, je le prends dans la voiture...»

Septembre serait le vrai mois de la haute résolution. Celle-ci serait pensée, réfléchie et parfaitement définie. Pas comme celle de janvier prise bien souvent dans la précipitation et les vapeurs alcooliques des fêtes de fin d'année. Mais, au fond, LA décision est la même: «Cette fois, je me mets au sport!»

Sommes-nous condamnés à devenir obèses? Stress, malbouffe, inactivité... Voici les principaux ingrédients à l'origine de l'explosion de l'obésité dans le monde. Avec 16,4% d'enfants de 9-10 ans en surpoids, le Luxembourg n'est pas épargné.

Dans les deux cas, le premier réflexe est de se rendre fissa dans une salle de sport et de souscrire à une inscription (annuelle, évidemment, c'est moins cher) avec la conviction chevillée au corps de pouvoir s'y rendre au moins trois fois par semaine. Chez les premiers, la motivation ne passerait pas la fin de l'hiver et se heurterait à l'imparable argument du «je n'ai pas le temps». Les seconds seraient plus persévérants. Mais, au fond, qu'en est-il vraiment?

«En janvier, on va voir des gens qui vont venir régulièrement peut-être un mois et qu'on verra moins après... En septembre, les nouveaux adhérents ont déjà l'habitude de courir un peu, de faire du vélo ou de nager. Ils viennent généralement pour diversifier leurs entraînements ou en prévision du mauvais temps.» Responsable chez Fitness Zone, Séverine Labourel (46 ans) affirme que les arguments des uns et des autres diffèrent catégoriquement. «Il y a ceux qui nous disent ''J'ai vraiment fait de l'abus pendant les fêtes, j'ai du poids à perdre, il faut que je m'y mette vraiment'' et les autres, chez qui le sport fait partie intégrante du planning de l'année...»

Tout le monde, même celui qui est très occupé, peut prendre trente minutes par jour pour faire du sport. Séverine Labourel (Responsable chez Fitness Zone)

On en vient donc à cette question du temps. Situé rue des Bruyères, à un jet de pierre de la gare de Howald, Fitness Zone compte parmi ses 600 adhérents une part non négligeable de travailleurs frontaliers. «C'est difficile à dire, mais ce doit être la majorité», confie la dirigeante peu sensible à ce faux bon argument. «Tout le monde, même celui qui est très occupé, peut prendre trente minutes par jour pour faire du sport. Trente minutes, c'est la durée d'une séance de Grit (Ndlr: séance durant laquelle on alterne efforts de très haute intensité avec de brèves pauses de récupération). Et si la personne ne se l'accorde pas, c'est une erreur...»

Chez Fitness Zone, le coup de bourre se situe à la pause déjeuner. «Le frontalier se trouve près de 12h loin de chez lui donc il préfère intercaler le sport durant cette période et se consacrer, une fois chez lui, à sa famille», constate Séverine Labourel. «Et ça a toujours été comme ça ici. Le soir, on aura plus de Luxembourgeois ou, du moins, de résidents.»

Une baisse de 40% des adhérents

Si elle arrive parfois plus tôt pour s'entraîner, cette Française qui vit du côté de Thionville n'hésite pas à courir à la fraîche avant de s'engouffrer sur l'A31. «Bon, quand c'est comme ça, c'est simple: je fais mon footing, je me douche et mon petit-déjeuner, je le prends dans la voiture...»

Jeudi soir, rue Lafayette à Metz. Au sous-sol d'un immeuble, quelques courageux enchaînent squats, mouvements d'haltérophilie et montée de corde. Le tout sous les consignes de Quentin. Ancien militaire dans la cavalerie, ce trentenaire est coach de Crossfit chez Hiringa qui, après celle de Augny, Nancy et Talange, vient d'ouvrir cette quatrième «box» à quelques mètres de la gare. À l'écouter, la situation géographique n'aurait pas pour but premier d'attirer le «frontalier», mais d'éviter aux habitants du centre-ville de prendre leur voiture.

Parfois, cela peut être les mêmes à l'instar de Jean-Charles (32 ans), inspecteur qualité dans une entreprise au... Grand-Duché. Entre deux soulevés de Kettebell, il livre son planning quotidien: «Je pars vers 5h30 et travaille de 7h à 16h. Je rentre vers 17h30 et, ensuite, je viens ici m'entraîner. Bon, c'est sûr que le soir, je ne me couche pas tard...»

«Personne n'est obligé de faire 2h de sport tous les jours, rappelle Séverine Labourel. L'important est de s'accorder cette coupure qui te donne cette sensation de bien-être et ce sentiment d'avoir fait quelque chose pour toi. Et pas uniquement travaillé.»

Pour tenir une résolution, il faut être capable de sacrifier un élément de son quotidien et aller se faire mal... Quentin, coach de Crossfit à Metz

Un sentiment d'autant plus prégnant depuis le 1er août et le retour généralisé au bureau. «On remarque une vraie agressivité et le sport permet justement de canaliser ses émotions», souligne une Séverine Labourel qui a vu, non seulement fleurir des coachs sur la toile, mais aussi son nombre d'adhérents chuter de 40% durant le télétravail. «On est passé de 1.000 à 600», mais, depuis quelques jours, les gens commencent à revenir.» Ces derniers pourraient être plus encore assidus que ceux de janvier pour une raison assez simple: «Au vu de l'augmentation du coût de la vie, les gens regardent à deux fois avant de payer. Alors, quand ils le font, ils viennent.»

Pour se motiver, certains se dirigent vers le coaching personnalisé. Un service très en vogue mais pas à la portée de toutes les bourses. «C'est sûr que si tu prends plusieurs séances à 55 euros de l'heure, tu fais en sorte de ne pas rater ton cours...» De son côté, à tous ceux qui désireraient se mettre enfin au sport, Quentin livre cette conclusion en forme de moralité: «Pour tenir une résolution, il faut être capable de sacrifier un élément de son quotidien et aller se faire mal...»

