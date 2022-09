Après une année de pluies extrêmes, une année de sécheresse extrême a suivi. Les agriculteurs sont néanmoins satisfaits.

Agriculture

Moisson 2022 : l'année des extrêmes

Jean-Philippe SCHMIT Après une année de pluies extrêmes, une année de sécheresse extrême a suivi. Les agriculteurs sont néanmoins satisfaits.

«Nous avons à nouveau eu une année extrême», déclare Günter Mertes, de la coopérative d'agriculteurs Bako, lors des discussions sur la récolte 2022, la date la plus importante du secteur céréalier luxembourgeois. «L'été 2021 était extrêmement humide, l'été 2022 extrêmement sec», résume Steve Turmes, le directeur de la coopérative de semences LSG.

L'été 2022 a été étouffant et trop sec Cette saison estivale, marquée par une sécheresse et un ensoleillement exceptionnels, aura été celle de tous les records au Luxembourg.

1.650.000 euros de dégâts : les inondations de juillet 2021 ont fait des ravages dans l'agriculture luxembourgeoise. Cette année, il n'a presque pas plu dans certaines régions entre fin juin et début septembre. «Jamais autant de machines agricoles n'ont brûlé», explique Steve Turmes. L'herbe des pâturages s'est desséchée et la production de foin s'est arrêtée. Sur 17.000 hectares de maïs, 40% ont été endommagés par la sécheresse.

Pâturages desséchés et dégâts de sécheresse sur le maïs

Jamais autant de machines agricoles n'ont brûlé qu'en cette année de sécheresse. Steve Turmes, directeur de la coopérative de semences LSG

Mais le temps ensoleillé a également eu des effets positifs. «La moisson a été beaucoup plus facile à cause de la sécheresse», explique Günter Mertes. Le ministère de l'Agriculture parle également d'une «récolte de céréales historiquement précoce». De plus, la sécheresse a permis d'éviter les maladies ou les attaques fongiques et les grains n'ont pas dû être séchés après la récolte.

L'herbe n'ayant pas pu pousser à cause de la sécheresse, la récolte n'a pas lieu. Photo: Marc Wilwert

«Nous avons été surpris par la bonne qualité de la récolte de cette année», déclare Günter Mertes. Jean Muller, le directeur des Moulins de Kleinbettingen, abonde dans la même sens. Il ne se souvient pas d'une meilleure année, tant la qualité de la récolte de blé panifiable est bonne. «Nous avons eu des poids à l'hectolitre de plus de 82, alors que l'année dernière, nous n'en avions eu que 76», s'enthousiasme-t-il. L'absence de pluie n'a donc pas entraîné de mauvaises récoltes.

Nous avons été surpris par la bonne qualité de la récolte de cette année. Günter Mertes, directeur de la coopérative Bako.

Les pertes de rendement ont surtout été enregistrées dans les exploitations situées à des endroits «où la terre ne peut pas retenir l'eau longtemps», explique Turmes. C'est dans le sud du pays et le long de la Moselle que les rendements ont été inférieurs à la moyenne en raison de la sécheresse. «Il y a eu de très fortes variations régionales», confirme-t-il. En ce qui concerne la qualité et la quantité d'une manière globale, le secteur se montre toutefois satisfait.

Les engrais deviennent rares et chers

Sur le front des engrais, la situation est différente. La première vague de renchérissement a eu lieu en novembre de l'année dernière, lorsque les prix du gaz ont augmenté une première fois. Le gaz est important pour la production d'engrais azotés. «Les producteurs ont répercuté intégralement les hausses de prix du gaz», a déclaré Klaus Palzkill, membre du directoire de «de Verband». Puis la guerre d'Ukraine est arrivée et les prix ont littéralement explosé.

Günter Mertes, Jean Muller, Claude Haagen, Steve Turmes et Klaus Palzkill reviennent sur une bonne année 2022. Photo: Gerry Huberty

Entre-temps, ce n'est pas seulement la hausse des prix qui pose problème, mais aussi la disponibilité. «Au niveau mondial, on consomme actuellement plus d'engrais qu'on n'en produit», explique le négociant en céréales et en engrais. Cela n'a pas eu d'influence sur la récolte de cette année. «Les agriculteurs ont déjà acheté la majeure partie de l'engrais en janvier», explique Klaus Palzkill. Il n'y a eu que quelques retardataires isolés.

Certains agriculteurs ont pris des risques

Au niveau mondial, la consommation d'engrais est actuellement supérieure à la production. Klaus Palzkill, membre du conseil d'administration de "de Verband".

Ceux qui espéraient une baisse des prix ou qui n'ont pas acheté assez d'engrais ont dû payer un sacré supplément : «Les différences de prix peuvent atteindre 1.000 euros par hectare», souligne Palzkill. Certains agriculteurs ont utilisé moins d'engrais et ont par conséquent obtenu une récolte moindre. «On n'obtient des rendements élevés que si l'on utilise beaucoup d'intrants», explique-t-il.

Le prix du blé fourrager a doublé

Une explosion a également eu lieu au niveau des prix des céréales sur le marché mondial. «Le moment décisif a été le 24 février 2022, le début de la guerre en Ukraine», souligne Klaus Palzkill. «Entre juillet 2021 et mai 2022, le prix de 100 kilogrammes de blé fourrager a plus que doublé, passant de 17 à 37 euros.»

La flambée des matières premières secoue les agriculteurs L'explosion des prix des produits pétroliers, l'inflation élevée et la guerre en Ukraine font grimper les prix agricoles.

Lorsque la récolte s'est avérée bonne et surtout précoce dans toute l'Europe, les marchés se sont détendus. De nombreux agriculteurs et négociants ont mis sur le marché les stocks restants qu'ils avaient stockés, ce qui a encore allégé les prix. La reprise des exportations en provenance d'Ukraine a également contribué à la reprise des prix des céréales.

Entre 175 et 185 bateaux chargés à bloc ont quitté l'Ukraine depuis la reprise des exportations, et seuls dix d'entre eux ont acheminé leur cargaison vers l'Afrique. Klaus Palzkill, membre du conseil d'administration de "de Verband".

«Entre 175 et 185 navires chargés à bloc ont quitté l'Ukraine depuis la reprise des exportations», se réjouit Palzkill. Depuis, les prix ont baissé de près d'un tiers et s'élèvent actuellement à 27 euros les 100 kilos. «Sur ces bateaux, seuls dix ont toutefois acheminé leur cargaison vers l'Afrique de l'Est», a-t-il noté de manière critique.



«Les agriculteurs ont raté le pic des prix»

Les prix fluctuants du marché mondial ont un impact direct sur le porte-monnaie des agriculteurs au Luxembourg. Les revenus des agriculteurs varient également en fonction de la date à laquelle la récolte a été vendue. En novembre 2021, la récolte d'un champ de céréales d'un hectare rapportait environ 1.500 euros. Ceux qui ont vendu leur récolte en mars 2022 - ou qui ont signé le contrat de vente pour la récolte de cette année - ont reçu 3.000 euros de salaire pour le travail d'une année.

Les discussions sur la récolte 2022 ont eu lieu sur le bâtiment de "de Verband" à Colmar-Berg. Photo: Gerry Huberty

«A quel moment les agriculteurs ont-ils vendu ?», demande Klaus Palzkill en livrant immédiatement la réponse : «Les agriculteurs ont manqué le pic des prix.» Le passé leur a appris que la récolte n'est pas toujours sûre. L'agriculteur est prudent et ne vendra pas la récolte qu'il n'a pas encore engrangée. «Il est plutôt conservateur.»

Bonne année pour les cultures alternatives

Ce n'est pas forcément le cas pour les cultures alternatives, que les agriculteurs expérimentent de plus en plus. En 2022, ils ont planté de plus en plus de céréales telles que l'épeautre, l'épeautre spathique ou l'avoine. Ceci surtout sur des sites qui se prêtent moins au blé.

Les jeunes agriculteurs expriment leur ras-le-bol Dans la nuit de jeudi à vendredi, les jeunes agriculteurs et les jeunes viticulteurs ont dressé des croix vertes et des bottes rouges le long des routes. Ils sont en colère à cause de la nouvelle loi agricole.

Là aussi, la qualité et la quantité sont au rendez-vous. «95% de l'épeautre est panifiable, les cinq pour cent restants le seraient également s'ils n'avaient pas été récoltés trop tôt», explique Günter Mertes. L'épeautre de la récolte de cette année donne «un excellent fourrage pour le jeune bétail, mais aussi un bon pain ou du muesli».

L'avoine a surpris

«C'est l'avoine qui nous a le plus surpris», poursuit-il. Malgré la sécheresse, on y a trouvé «les poids à l'hectolitre les plus élevés». «L'avoine d'hiver est en tête en termes de qualité et de rendement.» L'avoine pourrait également être bien commercialisée. Elle est livrée à des usines de décorticage qui en font du lait d'avoine ou à des producteurs d'aliments pour chevaux.

Les agriculteurs divisés sur le plan stratégique national Des représentants de l'agriculture ont invité à une réunion d'information à Mertzig pour faire entendre leur voix contre le nouveau plan stratégique national.

«Le prix des céréales a augmenté de 33%, les frais de transport de 20% et l'énergie est devenue dix fois plus chère», a déclaré Jean Muller. Les moulins à céréales et les boulangeries sont très gourmands en énergie, a-t-il ajouté. Les Moulins de Kleinbettingen ne donnent plus de garantie de prix aux agriculteurs l'année prochaine. Au contraire : «Les entreprises de transformation ont besoin d'aide, sinon le prix du pain augmentera.»

