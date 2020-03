Dans une ville de Luxembourg désertée, le passage du tram chaque quart d'heure crée un semblant de vie. Mais c'est souvent à vide que les rames circulent.

Luxembourg 2 min.

Moins de tram pour (beaucoup) moins de passagers

Patrick JACQUEMOT Dans une ville de Luxembourg désertée, le passage du tram chaque quart d'heure crée un semblant de vie. Mais c'est souvent à vide que les rames circulent.

Les conducteurs du tram doivent s'ennuyer ferme actuellement. La route est certes la même, mais l'absence de passagers en attente aux arrêts, de piétons traversant imprudemment ou de collision à éviter doit leur manquer. Car il est clair que Luxtram a vu la fréquentation chuter vertigineusement en une dizaine de jours. En février, la moyenne de clients transportés approchait les 31.000 personnes chaque jour. «Depuis le 16 mars, ce nombre a fortement baissé. Pour dire, vendredi dernier, moins de 2.000 clients ont emprunté le tram», indique la directrice de la communication, Françoise Frieden

Le quartier du Kirchberg s'est vidé de nombreux de ses salariés, le centre-ville de la capitale sonne le creux en raison du confinement, c'est donc au travers d'une cité de Luxembourg désertée que circulent les rames. Et cela, six jours sur sept désormais. En effet, comme les autres opérateurs de transports publics (CFL, bus de ville ou RGTR), Luxtram a réduit son cadencement. «Nous ne circulons plus le dimanche, et le service fonctionne désormais du lundi au vendredi (de 4h45 à 23h45) et le samedi (de 6h04 à 23h52).»

L'épidémie aura également modifié l'organisation des équipes au sein de Luxtram. Non seulement tous les salariés pouvant assurer des missions de télétravail ont été invités à œuvrer depuis leur domicile, mais «près de 50% du personnel est mis en confinement à domicile, un jour sur deux». Une mesure prise pour minimiser les risques de contamination.

Délais difficiles à tenir

Côté entretien des rames, Luxtram affirme avoir «renforcé les mesures d’hygiène. Sans s'étendre toutefois sur ce qui se fait de plus pour désinfecter barres d'appui ou sièges.

La société ne se montre pas plus loquace devant toute question sur l'achèvement dans les temps du second tronçon du tram (place de l'Etoile/Gare centrale). Déjà qu'un problème de quelques jours, survenu face au nouveau centre Royal Hamilius en septembre dernier, semblait mettre en péril le programme, la longue interruption des travaux qui s'annonce ne prêche guère en faveur d'une ouverture de la ligne d'ici fin 2020.

Un traminot luxembourgeois devient champion Tiago Ferreira est devenu champion d'Europe des conducteurs de tramway 2019. Formé au Centre de formation professionnelle à la conduite du tramway à Luxembourg-Kirchberg, c'est le plus jeune conducteur de Luxtram.

Reste que les équipes de Luxtram et la maîtrise d’œuvre ont pris soin de boucler l'ensemble de leurs chantiers en centre-ville «dans le respect des règles de sécurité; l’accès aux riverains étant garanti ainsi que la poursuite des activités des services d’hygiène ou la collecte de déchets», assure Françoise Frieden.

Au passage, il est à préciser que même durant la fermeture temporaire des chantiers, la ligne de téléphone Infotram (26 20 28 20) continue à fonctionner ainsi que l’adresse mail travaux@luxtram.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.