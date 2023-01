Selon l'agence européenne de contrôle du trafic aérien, l'aéroport de Luxembourg propose un tiers de destinations en moins qu'avant la pandémie de Covid.

Moins de destinations au départ de l'aéroport du Findel

Emery P. DALESIO

Alors que les passagers ont laissé libre cours à nouveau à leur envie de voyager l'année dernière, l'unique aéroport du pays a cependant été nettement impacté par le fait que les compagnies aériennes ont réduit ou limité leurs offres de vols, selon les données de l'agence européenne de contrôle du trafic aérien.



Le Luxembourg ne disposait que de 65 % des options de vol en Europe dont un voyageur bénéficiait en 2019, avant que le covid-19 ne contraigne les passagers à rester chez eux, selon le nouveau rapport d'Eurocontrol. Seules la Lituanie et la Finlande ont connu des baisses comparables de leurs offres de liaisons. Elles ont été en plus gênées par la fermeture de l'espace aérien russe après l'invasion de l'Ukraine voisine par Moscou en février, selon le rapport.

Près des deux tiers des 233 routes européennes supprimées depuis 2019 concernaient des destinations autres que la Russie, l'Ukraine ou la Biélorussie, a précisé Eurocontrol. Un rétablissement complet des niveaux de trafic d'avant la crise de Moscou n'est pas attendu avant 2025, selon le rapport.

Un choix encore limité

«Bien que nous constations une certaine amélioration par rapport à 2021, le choix des destinations proposées aux passagers est encore loin des niveaux pré-pandémiques et, compte tenu de l'environnement économique et politique actuel, il est difficile d'envisager un rétablissement complet à court terme», indique le rapport.

Alors que les compagnies aériennes FlyBe et SAS ont cessé d'exploiter leur poignée de liaisons hebdomadaires via le Luxembourg depuis 2019, une porte-parole de l'opérateur aéroportuaire Lux-Airport reste perplexe face aux conclusions d'Eurocontrol. Les compagnies aériennes relieront le Luxembourg à plus de 100 destinations via la piste du Findel, avec l'arrivée de l'opérateur low-cost WizzAir plus tard cette année, a déclaré la porte-parole Rebecca Pecnik.

Luxair n'a pas répondu lorsqu'on lui a demandé si elle avait réduit le nombre total de ses vols en 2022. La compagnie aérienne nationale a été confrontée à une série de problèmes l'année dernière, avec plus de sièges vides dans ses avions que dans les autres compagnies aériennes européennes. La compagnie publique Luxair est considérée par les dirigeants nationaux comme essentielle pour emmener les hommes d'affaires du secteur financier crucial du pays vers des destinations clés comme Londres, Genève et Milan, ainsi qu'à des aéroports pivots comme Francfort pour d'autres destinations internationales.

70.000 vols l'an dernier

Malgré la perte des liaisons luxembourgeoises, le Findel a bénéficié l'an dernier d'un rebond du nombre de passagers désireux de prendre l'avion, selon Eurocontrol. Les 70.000 vols de l'aéroport l'année dernière n'ont transporté que 9 % de passagers de moins que ceux qui sont passés par le Findel en 2019, une reprise qui n'a été dépassée que par les destinations de vacances éternelles que sont le Portugal, l'Espagne, la Croatie et la Turquie, selon le rapport.

Environ deux milliards de passagers ont transité par les aéroports européens l'année dernière, soit 17,5% de moins qu'en 2019, a indiqué le Conseil international des aéroports dans un rapport distinct.

Bien que cette année devrait continuer à être moins performante par rapport à la période pré-covid en ce qui concerne le nombre de passagers, les coûts élevés du carburant et de la main-d'œuvre devraient impacter les compagnies aériennes lorsque le pic des vacances d'été reviendra cette année, a déclaré Eurocontrol.

«L'année 2023 devrait être la plus difficile de la dernière décennie. La réduction des retards estivaux sera une tâche immense pour tous les acteurs. Les problèmes d'espace aérien dus à la guerre en Ukraine, les nouveaux avions livrés, les éventuelles actions syndicales, les changements de système et la réouverture progressive des marchés asiatiques posant tous de réelles questions au système», indique le rapport.

Les travailleurs de Luxair ont protesté contre la direction de la compagnie aérienne en septembre. Photo: Guy Jallay

Cette pression devrait s'étendre à Luxair, qui a mis fin lundi à une pratique de deux ans consistant à obliger certains travailleurs à rester à la maison afin de faire des économies. Dans le cadre d'un accord conclu entre la compagnie aérienne et ses syndicats à la fin du mois dernier, Luxair a également accepté de mettre fin au gel des augmentations de salaire et de fixer de nouvelles conditions pour les retraites anticipées.

En septembre, des centaines de travailleurs ont manifesté pour protester contre les pratiques de gestion de Luxair. Les représentants syndicaux se sont plaints que Luxair avait poussé les travailleurs à leurs limites légales en termes d'horaires, de temps de travail et de pauses pour le personnel navigant. Les manifestations ont été organisées après que les syndicats ont demandé l'aide des représentants du gouvernement pour faire pression sur Luxair afin d'alléger les demandes de travail intenses qui ont accompagné la saison estivale trépidante des voyages.

Cet article est paru initialement sur le site de Luxtimes.

Traduction: Mélodie Mouzon

