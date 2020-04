En raison de la pandémie, les contrôles alimentaires de routine ont été réduits au Luxembourg. Néanmoins, les autorités compétentes considèrent limités, les risques pour la sécurité alimentaire.

Moins de contrôles, mais pas moins de sécurité

ASdN avec Thomas Klein - Si l'épidémie a affecté le quotidien de nombreux travailleurs, les inspecteurs alimentaires n'ont pas été épargnés. Au Luxembourg, le nombre de contrôles de routine a ainsi été réduit, faisant craindre des conséquences négatives pour la sécurité alimentaire.

Mais malgré cette réduction de contrôles, il n'y aurait pas de risque accru, selon Patrick Hau, responsable de la qualité des denrées alimentaires au ministère de la Protection des consommateurs. Et pour cause, la responsabilité de garantir la sécurité des aliments, rappelle l'expert, incombe aux entreprises elles-mêmes. En d'autres termes, ce sont à elles de veiller à la qualité des marchandises, et bien que dans des domaines critiques comme les abattoirs, par exemple, «une surveillance continue est toujours en place.»

Car en temps normal, les autorités effectuent des contrôles aléatoires dans les exploitations pour vérifier si les contrôles de qualité ont été effectués correctement et sont bien documentés. «Nous avons un plan annuel pour cela», détaille Félix Wildschutz, directeur de l'administration vétérinaire chargée du contrôle des produits d'origine animale. Ainsi, les petites entreprises sont inspectées au moins une fois par an, et jusqu'à trois fois pour les grandes entreprises.

Un risque «très faible»

Or, «cela ne fait pas beaucoup de différence que nous contrôlions les exploitations au printemps ou à l'automne», explique-t-il, avant de préciser espérer «rattraper le retard» ces prochaines semaines. Des reports qui ne s'appliquent toutefois pas aux urgences. «Si une intoxication alimentaire est signalée, nous le vérifions immédiatement», explique M. Wildschutz.

Le virus a également modifié le travail des inspecteurs alimentaires du «Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat». Le personnel a ainsi été divisé en deux groupes. Une partie travaille à la maison, l'autre au laboratoire, afin de garantir que l'installation reste opérationnelle en cas d'infection, bien qu'aucun échantillon de routine n'ait été reçu depuis mars. Le risque serait cependant «très faible», estime Serge Losch avant d'ajouter n'avoir que peu de plaintes. Pour cet inspecteur en chef du laboratoire, les entreprises ont en effet fait des «efforts extrêmement importants ces dernières années pour améliorer ces systèmes.»

Des réglementations européennes

Par ailleurs, une grande partie de la nourriture qui finit sur les tables du Luxembourg provient d'autres pays européens, résultat de la «libre circulation des marchandises en Europe», explique Patrick Hau. Si ce flux a légèrement diminué ces dernières semaines, les contrôles ne se sont pas pour autant arrêtés, bien qu'ayant lieu «sous une forme quelque peu réduite» afin de vérifier, par exemple, «les résidus de pesticides, les métaux lourds ou la contamination microbiologique».

Et pour l'essentiel, le système de contrôle des denrées alimentaires est réglementé au niveau européen. «Les groupes de travail concernés sont toujours en cours», précise Patrick Hau, avant d'ajouter que le moment où les autorités de contrôle alimentaire pourront reprendre pleinement leurs activités normales dépendra du plan de sortie du gouvernement. Ce qui pourrait être très prochainement, puisque, comme le rappelle le responsable de la qualité des denrées alimentaires au ministère de la protection des consommateurs, «des assouplissements ont déjà été annoncés.»

