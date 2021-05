Soixante nouveaux covid de moins repérés d'une semaine à l'autre : c'est avec soulagement que les scolaires ont abordé le congé de Pentecôte. Reste que, non protégés par la vaccination, les plus jeunes constituent de nouveaux foyers potentiels de circulation du virus.

Moins de 200 cas d'infection repérés à l'école

Patrick JACQUEMOT

Aucun cluster à déplorer entre le 17 et le 23 mai dernier. Voilà déjà un motif de satisfaction pour le ministère de l'Education qui vient d'éditer son suivi hebdomadaire des cas de contagion covid. Et à la lecture de ce bilan, une conclusion s'impose : comme pour le reste de la population, l'épidémie semble aussi s'affaiblir du côté des écoles, collèges et lycées du pays. Avec ''seulement'' 166 élèves et 16 personnels dépistés positifs, la situation s'est sensiblement améliorée.

Certes, encore 162 classes auront été concernées par le virus, mais on est bien loin des pics enregistrés en fin d'année dernière et début 2021. Période si sensible qu'il avait été jugé préférable de garder les jeunes Luxembourgeois à la maison plutôt qu'en cours... C'était il y a un moins d'un semestre. Et s'il fallait pointer du doigt un motif de soulagement supplémentaire, on remarquera que la semaine passée, aucune infection n'a été détectée en centres de compétences. Ni parmi les élèves, ni parmi les adultes encadrants.

Et si ces nouvelles ont de quoi soulager, il n'y a pas de quoi applaudir pour les autorités. Celles-ci restent en effet particulièrement attentives désormais à l'évolution de l'épidémie parmi les plus jeunes. En effet, la vaccination a incontestablement freiné les contagions et les formes graves de la maladie chez les seniors, mais voilà désormais les moins âgés particulièrement exposés, semble-t-il.

Ainsi, à analyser la semaine passée, la direction de la Santé remarque que les 15-29 ans ont le taux d’incidence le plus élevé parmi la population, avec 120 cas pour 100.000 habitants. Viennent ensuite les 0-14 ans avec 104 cas pour 100.000 habitants. A titre de comparaison, les résidents de 75 ans et plus ont un taux d’incidence de 12/100.000 habitants. Il y a peu cette partie de la population était pourtant la plus impactée par la circulation du virus. A suivre donc.

A suivre d'autant plus que, pour l'heure, la vaccination n'est ouverte qu'aux plus de 16 ans. Et encore, compte tenu des aléas de livraison, ces derniers ne devraient pas recevoir d'injection avant le début des congés d'été. Alors que le pays bénéficie maintenant d'un schéma vaccinal complet, Xavier Bettel n'a pas caché cette semaine qu'il envisageait la possibilité d'inclure les adolescents dans une prochaine étape de la campagne vaccinale.

Mais les 12-15 ans ne seront admissibles qu'avec une condition première, annoncée par Paulette Lenert et répétée par le Premier ministre : que l'Agence européenne des médicaments donne son aval pour un vaccin compatible avec cette tranche d'âge.

