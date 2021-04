Au Luxembourg, les invités à la vaccination se montrent jusqu'à présent peu soucieux de recevoir une injection avec la formule développée par l'Université d'Oxford. Mais la donne pourrait changer.

Moins de 2% de refus pour le vaccin AstraZeneca

Il a eu beau changer de nom, la défiance entoure encore le vaccin anti-covid développé par AstraZeneca. Et le nouveau revirement de position de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur la corrélation entre cette formule et l'apparition de thromboses chez des patients vaccinés ne devrait rien arranger. Il est vrai que, depuis des mois, ce sérum ne bénéficie guère d'une bonne image. «Mais jusqu'à présent, cela allait au Luxembourg», confie Luc Feller.

Actuellement, le Haut-commissaire à la protection nationale chargé d'orchestrer la vaccination sur le territoire, estime d'ailleurs à «moins de 2%» le nombre d'inscrits à la vaccination qui repoussent la piqûre AstraZeneca. «Un chiffre qui approchait les 3% au pic de la méfiance. Un pic atteint lors des quelques jours qui ont précédé l'arrêt des vaccinations avec ce produit au Grand-Duché et ailleurs en Europe», souligne Luc Feller. C'était mi-mars dernier, seulement...

Alors que le Luxembourg a maintenant franchi le cap des 108.000 doses anti-covid administrées, pour l'organisateur de la campagne vaccinale «chaque refus de dose est un refus de trop». S'il comprend les hésitations de certains à l'heure d'être piqués, Luc Feller note aussi que «la plupart du temps, les gens arrivant en centre de vaccination avec un doute et des interrogations sont vite rassurés par le médecin puis l'infirmière qui les prend en charge».

A charge en effet pour les professionnels de santé d'informer les volontaires de l'opportunité de recevoir la première et la seconde dose de la composition produite par le groupe pharmaceutique suédo-britannique. Car si les risques pour la santé peuvent exister, ils sont minimes en comparaison à la protection face au coronavirus et l'infection respiratoire qu'il peut déclencher. La fameuse balance bénéfices/risques.

Et une à une, les autorités sanitaires nationales tentent d'ailleurs de jouer la carte de la transparence pour dégonfler la vague d'appréhension qui semble gagner. Au Royaume-Uni, sept personnes ayant reçu le vaccin en question sont ainsi décédées de caillots sanguins au Royaume-Uni, sur un total de 30 cas identifiés jusqu'ici. Un chiffre à mettre en perspective par rapport aux 18,1 millions de doses administrées par Londres.



Même relativité à prendre en compte dans la communication de l'Institut Paul-Ehrlich. Ainsi, l'Allemagne a-t-elle répertorié 31 cas suspects de thrombose veineuse cérébrale avec neuf décès. Mais là encore sur 2,8 millions de doses AstraZeneca injectées. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a indiqué le 2 avril que «douze cas» de thrombose étaient survenus, «dont quatre décès» sur 1,9 million d'injections.

Pour les Etats européens, y compris le Luxembourg, un éventuel arrêt demandé par l'EMA sur le vaccin AstraZeneca serait catastrophique. Tant cette formule est une partie importante de leur plan de vaccination actuel et pour les mois à venir. A l'heure d'ouvrir un cinquième centre d'injection, à Sandweiler, Luc Feller ne s'en cachait pas : «AstraZeneca a promis deux fois plus de vaccins en avril, mai juin qu'au cours du premier trimestre. Mais comme, ils font des annonces souvent à court terme également, s'attendre à plus ne relève pas de l'utopie.»

