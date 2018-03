Moins de 1% de la population luxembourgeoise prend le tram pour aller au travail

Que pense l'opinion publique du projet du tramway à Luxembourg? Trois mois après son introduction, c'est l'objet d'un sondage TNS Ilres mené auprès de 1.007 résidents. Si les Luxembourgeois semblent très satisfaits de l'aspect physique du tramway, son utilisation laisse encore un peu à désirer.

Cette enquête a été réalisée entre le 18 janvier et le 1er février dernier, soit pendant exactement 15 jours. Et à l'annonce des résultats, Luxtram, le ministère des Transports et la bourgmestre de la ville ont le sourire.

En effet, 83% des personnes sondées ont un avis positif sur le tram. Avec sa mise en service, 72% d'entre elles sont prêtes à recourir davantage aux transports en commun et 77% recommandent même le tram à leur entourage.

L'esthétisme du tramway, ainsi que son confort et la fréquence de circulation, obtiennent des pourcentages de satisfaction avoisinant les 90%. Un bilan donc très positif pour l'ensemble des acteurs concernés.

"Nous accordons une grande importance à ce que pensent les Luxembourgeois de ce tramway. Les pourcentages affichés ici sont très élevés par rapport à d'autres villes où il y a un tram", souligne ainsi le directeur de Luxtram.

Beau mais... peu utilisé?

La beauté est une chose, l'utilisation en est une autre. 28% des 582.972 personnes qui vivent au Luxembourg ont pris le tram pendant les six premières semaines. Si à Luxtram, on met en avant que c'est "plus d'un tiers de la population du pays", le chiffre est tout de même à relativiser.

En effet, sur les 28% d'utilisateurs, nous comptons 22% qui l'ont utilisé "seulement 1 à 3 fois".

Si l'on regarde les chiffres d'utilisation quotidienne, c'est-à-dire de personnes qui montent dans le tram "régulièrement pour aller au travail", le chiffre est sans appel: moins de 1% des utilisateurs (soit 1.632 personnes exactement) vont au travail en utilisant le tram.



Ramenez en pourcentage, seuls 0,28% de la population totale luxembourgeoise utilisent le tram régulièrement pour aller au travail.

Pour Charles Margue, membre de la direction de l'Institut de sondage TNS-Ilres, ce faible pourcentage s'explique par le fait que le tram n'est "pour l'instant disponible que sur une courte portion de 3 km. Une fois qu'il sera accessible en ville, ce chiffre va fortement augmenter. Il ne faut pas oublier que près de 80% des gens viennent au centre-ville de Luxembourg".

A terme, Luxtram espère d'ailleurs faire voyager près de 110.000 personnes sur ce tronçon.

Selon les premiers chiffres établis depuis que le tram est payant, 17.000 personnes montent dans le tram chaque jour, soit deux fois plus que le nombre espéré: Luxtram tablait en effet sur 8.400 utilisateurs.