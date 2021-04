Après quelque 154.000 doses de vaccin anti-covid administrées, le ministère de la Santé luxembourgeois n'a eu connaissance que de 1.125 déclarations d'effets secondaires. La plupart sans gravité.

Luxembourg 2 min.

Moins de 1% d'effets indésirables après vaccination

Patrick JACQUEMOT Après quelque 154.000 doses de vaccin anti-covid administrées, le ministère de la Santé luxembourgeois n'a eu connaissance que de 1.125 déclarations d'effets secondaires. La plupart sans gravité.

Rassurer pour convaincre. Après les innombrables polémiques sur les répercussions (éventuelles ou avérées) des divers vaccins anti-covid, le Luxembourg a choisi la voie de la transparence. Après les mots du Premier ministre martelant que «l'épidémie est bien plus dangereuse que le vaccin», place aux chiffres. Le ministère de la Santé ayant décidé de communiquer désormais sur le suivi des effets secondaires.

En mai, les 16-54 ans invités à se faire vacciner Dès la fin de cette semaine, le ministère de la Santé luxembourgeois débutera l'envoi des invitations pour la plus grande part de la population résidente. Des adolescents aux quinquas, à chacun son tour désormais.

Ainsi, depuis le lancement de la campagne vaccinale voilà tout juste cinq mois, 1. 125 rapports d’effets indésirables ont été enregistrés. Autant de données aussitôt transmises dans la base de données européenne de pharmacovigilance EudraVigilance. Beaucoup, et peu à la fois si l'on met le chiffre en rapport avec le total des vaccins administrés dans le pays, plus de 155.000 au moment de ce bilan désormais publié chaque semaine. «Donc 1% des personnes vaccinées ont présenté au moins un effet indésirable», soulignent les autorités. Autrement dit, pas de soucis pour 99% des cas...

Rassurante, la proportion des effets indésirables bénins l'est aussi. En effet, dans 89% des situations, il ne s'agissait que de «symptômes transitoires», disparaissant au bout de quelques heures ou quelques jours. Il est question ici de fièvre, frissons, douleurs légères, éruption de boutons, maux de tête, nausées et autres sensations de vertige ou fatigue. Rien que les laboratoires n'aient pas prévu dans une minorité de cas.

Au-delà de ces symptômes légers, des effets plus graves sont toutefois apparus. Transparence toujours : «116 cas médicalement significatifs», suite à une vaccination anti-covid a priori, ont entraîné une incapacité de travail ou une invalidité.

Un risque sur 100 d'attraper le covid à l'hôpital Le ministère de la Santé indique que le taux d'infectiosité au sein des établissements de santé ne dépassait pas les 1,2% entre le 15 mars et le 18 avril. Ce qui représente un risque inférieur à celui d'autres maladies nosocomiales.

Et le ministère de la Santé ne cache pas non plus que trois décès ont le vaccin comme «cause suspectée», et trois résidents ont vu leur pronostic vital engagé après avoir reçu une injection devant les protéger du coronavirus. «Ces cas concernaient trois hommes et trois femmes âgés de 75 à 94 ans», précisent les autorités sanitaires. L'état de santé de treize autres vaccinés nécessitant aussi un suivi hospitalier. Là encore des chiffres à relativiser par rapport aux 154.000 doses administrées.

Quels ''risques" pour quel vaccin . Pfizer/BioNTech : 10 signalements d'effets indésirables pour 1.000 injections (à l'origine de deux décès a priori, mais «un lien reste douteux»)

. Moderna : 2 signalements pour 1.000 injections

. AstraZeneca : 2 signalements pour 1.000 injections (à l'origine d'un décès)

. Johnson & Johnson : pas suffisamment de recul, nombre de doses injectées trop bas.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.