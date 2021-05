L'épidémie de covid a fait une nouvelle victime ces dernières 24 heures (811 au total). Mais le virus circule nettement moins en population générale au Grand-Duché et se transmet aussi moins.

Moins de 0,4% de tests covid positifs

Un an après le lancement de sa campagne de large scale testing, le Luxembourg aura effectué quelque 1,7 million de prélèvements et analyses pour repérer le virus parmi ses résidents comme les frontaliers. Une campagne riche d'enseignements et qui, sous sa forme actuelle, doit se prolonger jusqu'à fin juillet. D'ici là, la campagne vaccinale aura fait plus d'effets encore sans doute qu'aujourd'hui, même si déjà l'équivalent de la moitié du pays a reçu une injection anti-covid.

Sur les 16.526 derniers tests de dépistage effectués mardi, 62 se sont avérés positifs.



Au total, depuis le début de la pandémie, 69.607 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé faisait état de 40 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg (cinq de moins que la veille). Parmi eux, 17 se trouvent en soins intensifs.

En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 315.165 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 96.702 personnes ont pu bénéficier de deux doses, mais plus de 105.000 ont un «schéma vaccinal complet».

Tous les habitants majeurs d'un quartier de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d'un «cluster» de quelques dizaines de personnes testées positives à un ''Variant of concern'' (VoC), qualifié de «préoccupant», comme l'étaient par exemple les variants anglais et indien.

«Sa souche est anglaise mais avec une mutation. Il est connu, il a aussi été vu en Ile-de-France», la région de Paris, a expliqué Patrick Dehail, conseiller médical et scientifique de l'autorité sanitaire locale.





