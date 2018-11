Moins d'algues bleues au lac de Haute-Sûre

Campings, restaurants, auberges de jeunesse... dans la restauration et l'hôtellerie, à proximité des lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre, on ne s'inquiète pas réellement de l'interdiction de la baignade pour raisons sanitaires. Seule la base nautique de Lultzhausen semble souffrir de cette interdiction.