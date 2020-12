Le covid aura fait cinq nouvelles victimes au Luxembourg en une journée (458 au total). Mais incontestablement le rythme des infections ralentit à l'approche des fêtes.

Moins contaminant mais toujours fatal ce virus

Le covid aura fait cinq nouvelles victimes au Luxembourg en une journée (458 au total). Mais incontestablement le rythme des infections ralentit à l'approche des fêtes.

Avant que la Chambre des députés ne vote, ce 24 décembre, les nouvelles mesures anticovid applicables durant la période des fêtes (à commencer par la fermeture des commerces non essentiels), l'appel lancé par la Fédération des hôpitaux du Luxembourg à la prudence de chacun reste plus que jamais d'actualité à l'approche de Noël. Le virus qui a régressé dans les écoles la semaine passée déjà ne doit pas retrouver sa force. D'autant qu'à l'horizon pointe la variante du covid qui a déjà mis le Royaume-Uni et ses partenaires sens dessus dessous.

Durant les dernières 24 heures, le bilan du ministère de la Santé fait état d'un virus nettement moins virulent. Le taux de positivité des derniers dépistages (2,60%) étant au plus bas, ce qui est encourageant. Mais avec 5 nouveaux décès, la situation est loin d'être satisfaisante.

En ce qui concerne le taux de positivité du dépistage au Luxembourg, le ratio de contamination reste bas à 2,60% (contre 2,16% la veille). En effet, sur les 15.372 tests réalisés ces dernières 24 heures, 400 se sont révélés positifs.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 45.209 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le nombre de personnes hospitalisées est stable. Les hôpitaux hébergent actuellement 251 patients en lien avec l'infection, dont 42 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette pathologie.



La campagne de vaccination contre le covid-19 a démarré, mercredi, en Suisse. Le Luxembourg devant démarrer la sienne, lundi 28 décembre. Une femme de plus de 90 ans, dans le canton de Lucerne, a été la première patiente à bénéficier du vaccin, quatre jours seulement après l'autorisation du produit par les autorités.



La première campagne de vaccination commencera dimanche en France dans «deux ou trois» établissements pour personnes âgées et concernera «quelques dizaines de résidents», selon le ministère de la Santé. Par ailleurs, le groupe français d'analyses Eurofins Scientific a annoncé le lancement en Europe de kits permettant d'effectuer soi-même et chez soi un prélèvement en vue d'effectuer un test PCR et de détecter la présence du virus. Cette méthode de prélèvement «non invasive» est commercialisée aux Etats-Unis depuis le 19 octobre sous le nom EmpowerDX kit.



