(SW) - Apparue sur le marché européen il y a seulement quelques mois, cette petite toupie à faire tourner entre le pouce et un doigt inonde les rayons des magasins et fait fureur aussi bien chez les enfants que chez les adultes.

Petite, pas chère et disponible dans toutes les couleurs, formes et matériaux (en plastique ou en métal), voire à effets lumineux, le succès de cette toupie nouvelle génération a déjà provoqué non seulement des ruptures de stocks, mais aussi des accidents.

C’est pourquoi le département de la surveillance du marché de l’ILNAS (l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) rappelle que le «hand spinner» est considéré comme un jouet et doit donc de ce fait répondre aux exigences définies dans la législation européenne concernant la sécurité des jouets.

Des milliers de toupies bloquées à la frontière

«Sachant que ces produits sont généralement fabriqués à moindre coût en Asie pour ensuite être revendus en Europe entre 1 et 35 Euros, il convient aux consommateurs de rester vigilants lors de leur achat», détaille le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué ce mercredi matin.

En effet, l’ILNAS, en étroite collaboration avec la Douane, a déjà bloqué à l’importation des milliers de toupies parce qu’elles n’étaient pas marquées CE et/ou parce qu’aucun importateur ou fabricant pouvant certifier la conformité du produit ne figurait sur celui-ci.

Le gouvernement tient donc à apporter des recommandations aux consommateurs:

n’acheter que des «hand spinner» marqués avec le label CE: celui-ci est obligatoire sur tous les jouets ou leur emballage et indique que le fabricant garantit que son produit est sûr;

vérifier si l’adresse du fabricant ou de l’importateur figure sur l’emballage;

vérifier la solidité du «hand spinner» afin de contrôler si des petites pièces peuvent se détacher et ainsi présenter un risque d’étouffement lorsqu’elles sont ingérées par un enfant;

suivre les avertissements et recommandations d’âge jointes au produit afin de s’assurer que le jouet convient à l’âge de l’enfant;

lire la notice d’utilisation jointe au produit.

