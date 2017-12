(MF) - En même temps que les horaires des trains, de nouveaux modes de transports publics vont changer, ce dimanche 10 décembre 2017, la façon de se déplacer à Luxembourg. Le tram, un funiculaire et un nouvel arrêt ferroviaire seront opérationnels au Kirchberg. Et une nouvelle gare à Howald dont profiteront dès lundi les navetteurs. Tout ce qu'il faut savoir, résumé en un peu plus d'une minute et demie.



En réalité, six nouveaux moyens et infrastructures de transport public vont chambouler la mobilité dans la capitale. Il seront inaugurés quasi parallèlement et très officiellement ce dimanche 10 décembre entre 9 heures et 13h45 par le grand-duc Henri, le Premier ministre, Xavier Bettel et le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch.

Comme l'a expliqué cette semaine François Bausch dans une longue interview accordée au Luxemburger Wort, «Lorsque toute la ligne de tram entre le Findel et la Cloche d'or sera mise en place, il y aura 2.200 bus en moins en ville chaque jour. Plus aucun bus RGTR ne la traversera par exemple.»



