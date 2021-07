A partir de dimanche, les cyclistes disposeront d'une nouvelle voie de circulation sur l'avenue Marie-Thérèse. Si l'expérience doit s'achever le 29 août, Patrick Goldschmidt n'exclut pas de la prolonger en septembre.

Mobilité

Une nouvelle piste cyclable éphémère dans la capitale

A partir de dimanche, les cyclistes disposeront d'une nouvelle voie de circulation sur l'avenue Marie-Thérèse. Si l'expérience doit s'achever le 29 août, Patrick Goldschmidt n'exclut pas de la prolonger en septembre.

(m.d. avec str) Pointée du doigt par l'association ProVelo au cours de sa dernière manifestation, l'avenue Marie-Thérèse se dotera à partir de dimanche d'une nouvelle piste cyclable. Pendant six semaines, les adeptes du vélo pourront circuler de manière plus sécurisée sur cet axe de la capitale, réputé pour être dangereux.

Un essai qui pourrait être prolongé au-delà du 29 août, jusqu'en septembre, a indiqué ce mercredi Patrick Goldschmidt, à condition que la piste éphémère n'ait pas d'effet majeur sur le trafic pendant l'été. En revanche, la circulation devrait reprendre normalement après la rentrée, a prévenu l'échevin à la mobilité.

Celui-ci a profité du traditionnel City Breakfast de la Ville pour lancer un appel aux entreprises et plus particulièrement aux services de livraison, leur demandant de ne pas stationner sur les voies réservées aux vélos ni sur les trottoirs. «Nous avons installé un grand nombre de nouvelles places de stationnement pour les livraisons», souligne M. Goldschmidt, citant à titre d'exemple la place de Paris, la rue Glesener et l'avenue de la Gare. Leur disponibilité est d'ailleurs consultable en direct sur livraisons.vdl.lu.

Les fournisseurs qui ne respecteraient pas ces consignes risquent d'être davantage sanctionnés. «Nous avons définitivement fait preuve de tolérance envers eux au cours du premier semestre, mais à partir de maintenant nous serons plus stricts», a laissé entendre Patrick Goldschmidt.

L'échevin à la mobilité a d'ailleurs relevé que les contraventions pour stationnement illégal sur les places de livraison avaient diminué de 26% entre 2019 et 2020. Au cours des six premiers mois de 2021, 4.600 amendes ont été dressées dans la capitale.

