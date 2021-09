Présent à Paris mercredi pour rencontrer son homologue des Transports, François Bausch indique jeudi que les gouvernements français et luxembourgeois se sont accordés sur la création d'un nouvel atelier d'entretien de trains qui doit améliorer le cadencement sur cet axe stratégique.

Des moyens supplémentaires pour le sillon lorrain

Jean-Michel HENNEBERT Présent à Paris mercredi pour rencontrer son homologue des Transports, François Bausch indique jeudi que les gouvernements français et luxembourgeois se sont accordés sur la création d'un nouvel atelier d'entretien de trains qui doit améliorer le cadencement sur cet axe stratégique.

Trois mois après l'annonce de Xavier Bettel (DP) à Paris de l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de 110 millions d'euros côté luxembourgeois pour financer le développement du réseau ferré entre la France et le Grand-Duché, les premiers résultats voient le jour. 40% de cette somme sera ainsi utilisée pour «la réalisation d'un atelier d'entretien pour du matériel roulant qui sera installé à Metz sur un terrain appartenant à la SNCF», indique jeudi François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité.

La future installation, d'un coût total de 90 millions d'euros, doit permettre «la hausse du cadencement de circulation des trains», précise le ministre sans préciser l'horizon de mise en service de ce nouvel atelier. Ce dernier se contentant d'indiquer que «cet investissement s'inscrit dans l'objectif d'amélioration de la situation voulue pour 2028», année de référence pour la concrétisation des projets financés à hauteur de 240 millions d'euros par les deux Etats. Et qui doivent permettre la circulation, aux heures de pointe, de dix trains - huit TER, un TGV et un train de marchandises - entre Luxembourg et Metz.

Concrètement, pour l'atelier de maintenance des futurs matériels roulants, le Luxembourg mettra la main à la poche à hauteur de 45 millions d'euros. Un compromis jugé conforme à la philosophie luxembourgeoise qui plaide pour des investissements dans les infrastructures, tandis que les Français auraient préféré une aide à l'achat des nouvelles rames nécessaires au transport ferroviaire des dizaines de milliers de frontaliers français attendus ces prochaines années.

A noter que les 65 millions d'euros restant de la rallonge budgétaire grand-ducale devront, eux, être employés à financer «la réalisation d'une troisième voie de part et d'autre de la frontière sur le sillon lorrain», précise François Bausch. Une infrastructure jugée «indispensable» pour permettre de répondre «à la demande croissante sur le rail, aussi bien en ce qui concerne le trafic voyageurs que le fret».

Interrogé sur les annonces récentes de Jean-Baptiste Djebbari (LREM), ministre français délégué aux Transports, quant aux investissements annuels de 170 millions d'euros dans le fret ferroviaire jusqu'en 2024, François Bausch indique qu'il a invité son homologue à venir visiter le terminal multimodal de Bettembourg-Dudelange «afin de lui montrer les opportunités qu'une telle plateforme représente».

Comprenez la possibilité d'offrir de nouvelles opportunités de développement pour CFL Multimodal, déjà actif sur le territoire français. Selon toute vraisemblance, cette visite officielle se fera le 12 octobre prochain, date de la prochaine rencontre intergouvernementale franco-luxembourgeoise où devrait également être officialisée l'utilisation de cette nouvelle enveloppe budgétaire à destination du sillon lorrain.

