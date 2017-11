Par Rosa Clemente (trad. ChB)

Chaque année au Luxembourg, plus de 300 seniors passent leur permis de conduire. Manque de temps, d'argent, peur ou manque de confiance en soi: ces personnes n'ont pas obtenu le précieux sésame à l'âge de 18 ans comme la plupart des gens.

Depuis deux semaines, Sandra (prénom d'emprunt), 55 ans, fait partie de la communauté des automobilistes. Elle a passé son avec brio son examen. "J'avais un sentiment de malaise chaque fois que je regardais dans le rétroviseur et que je voyais l'examinateur sur la banquette arrière. Pourtant, je l'ai fait", explique-t-elle fièrement.

Cette quinquagénaire vit à Luxembourg et se déplace toujours en bus: elle n'a pas besoin de véhicule dans la vie de tous les jours. Cependant, la situation est devenue plus compliquée depuis que les "enfants" sont partis de la maison.

"Je suis enfin indépendante"

Si elle veut faire du shopping, elle doit compter sur son mari, qui n'a souvent pas le temps. "Maintenant, je suis enfin indépendante et je n'ai plus à me tourner vers les autres pour me déplacer".

Lena (prénom d'emprunt) prend également des cours de conduite. En janvier, cette pimpante Portugaise aura 58 ans. "J'ai toujours voulu obtenir mon permis de conduire, mais je n'ai jamais pris le temps à cause de mon travail et de mes occupations au sein de la famille."

Victoria (prénom d'emprunt) est la doyenne de notre reportage: elle a obtenu son permis cet été à 61 ans. Au total, elle a dû passer le test de conduite 5 fois avant de réussir. "J'ai souffert, mais maintenant je suis fière de moi. En fait, je n'ai besoin de la voiture que lorsque je suis en vacances dans mon pays d'origine. Là-bas, je possède une petite voiture et je peux maintenant me déplacer d'un endroit à l'autre sans avoir à prendre le taxi. Avoir un permis de conduire signifie plus d'autonomie et plus de liberté pour moi".

341 seniors ont obtenu le permis en 2016

Selon les chiffres du STATEC, en 2016, exactement 8.666 personnes au Luxembourg ont obtenu leur permis de conduire. Parmi ceux-ci, seulement 341 avaient plus de 45 ans. Sur les 10 dernières années, ce nombre est en constante augmentation.

Les raisons sont nombreuses. Le manque de temps: pour Lena, par exemple, qui a récemment changé d'horaires de travail et peut ainsi disposer de plus de temps pour elle. De plus, les enfants sont déjà grands, avec un pied en dehors de la maison.

Une autre raison est le coût: dans le meilleur des cas, un permis de conduire au Luxembourg coûte environ 1.400 euros. En supposant que l'étudiant obtienne le test théorique et pratique dès la première tentative et qu'il n'ait besoin que des 16 heures de conduite obligatoires.

Il convient toutefois de noter que, dans la plupart des cas, les candidats au permis ont besoin de bien plus d'heures de pratique.

Beaucoup ont peur

Troisième motif: la peur. "A mon avis, la peur des autres automobilistes est la principale raison de ce départ tardif. De plus, cette peur bloque les candidats et les ralentit dans leur apprentissage", explique Nathalie Reiser, monitrice de conduite à l'école de conduite Friden.

La peur, Victoria pourrait écrire un livre dessus: elle craint par-dessus tout de renverser un piéton. Dans de telles situations, le moniteur de conduite doit tout faire pour apaiser son élève et lui donner confiance.